ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة من نجوم العالم العربي

العدّ العكسي بدأ، وسهرة رأس السنة على مختلفة بكل المقاييس.



الفنانة أروى تجمعكم في ليلة استثنائية تودّعون فيها 2025 على إيقاع الفنّ والموسيقى، مع نخبة من ألمع نجوم ، لوحات غنائية حيّة، مفاجآت على ، وإيقاع فرح يرافق المشاهدين في سهرة جامعة للعائلة، تمهّد لانطلاقة عام جديد بروح التفاؤل والاحتفال.