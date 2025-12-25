الأخبار
ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة من نجوم العالم العربي
ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة من نجوم العالم العربي
ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة من نجوم العالم العربي

فن

2025-12-25 | 07:08
ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة من نجوم العالم العربي
Aljadeed
ليلة استثنائية لوداع 2025 مع أروى ونخبة من نجوم العالم العربي

العدّ العكسي بدأ، وسهرة رأس السنة على قناة الجديد مختلفة بكل المقاييس.

الفنانة اليمنية أروى تجمعكم في ليلة استثنائية تودّعون فيها 2025 على إيقاع الفنّ والموسيقى، مع نخبة من ألمع نجوم العالم العربي، لوحات غنائية حيّة، مفاجآت على الهواء، وإيقاع فرح يرافق المشاهدين في سهرة جامعة للعائلة، تمهّد لانطلاقة عام جديد بروح التفاؤل والاحتفال.

حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي
14:30

حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي مع نيكول سابا وعدد من ابرز مؤثري الوطن العربي

أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة استثنائية من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي وعدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، في حلقة حملت طابعًا مختلفًا بكل تفاصيلها.

ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفنه
ابنة نيكول سابا ترد على التعليقات المسيئة لوالدتها..هذا ما كشفنه

أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة لافتة من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي، وبمشاركة عدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، باتريك داوود ويارا أبو منصف، في حلقة اتّسمت بطابع مختلف عن المعتاد.

عمرو مصطفى يروي كواليس معركته مع السرطان
عمرو مصطفى يروي كواليس معركته مع السرطان

كشف المطرب والملحن عمرو مصطفى تفاصيل معركته مع مرض السرطان، موضحًا كيف شكّلت هذه التجربة القاسية نقطة تحوّل أعادت ترتيب أولوياته وأعادت إشعال شغفه الفني.

