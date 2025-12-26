حبس طليق رحمة محسن بتهمة الابتزاز الإلكتروني

وجاء قرار الحبس عقب ضبط المتهم وإحضاره تنفيذًا لقرار رسمي، وذلك على خلفية البلاغات المقدّمة من الفنانة التي اتهمته بنشر المقاطع دون موافقتها، ما تسبب لها بأضرار نفسية ومعنوية جسيمة. ووفقًا للتحقيقات، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باستخدام المتهم أرقامًا دولية عبر تطبيق واتساب لإرسال المقاطع وتهديده بنشر المزيد مقابل مبالغ مالية، وهو ما يُصنَّف كابتزاز إلكتروني، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات للتأكد من توافر أركان الجريمة قبل اتخاذ القرار النهائي. وكان محامي رحمة محسن قد تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه طليقها بتصوير مقاطع خاصة خلسة خلال العلاقة الزوجية واستغلالها بعد الانفصال للمطالبة بمبالغ وصلت إلى ثلاثة ملايين جنيه مقابل عدم النشر أو الإرسال لأقاربها وأصدقائها. وعلى الصعيد الفني، وُلدت رحمة محسن عام 1993 في القاهرة، وبدأت مسيرتها من الغناء الشعبي قبل أن تبرز عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققة انتشارًا واسعًا بأغنيتها «اسند ضهرك واتفرج».
صرّحت الممثلة المصرية سمر محمد متولي، ابنة الفنان الراحل محمد متولي، بأنها تكنّ محبة كبيرة للفنان أحمد السقا، لكنها فوجئت بتصرفه خلال تعاونهما في أحد الأعمال الفنية.
نُقل الفنان المصري محمود حميدة إلى أحد المستشفيات خلال الساعات الماضية إثر تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته.