حبس طليق رحمة محسن بتهمة الابتزاز الإلكتروني

فن

2025-12-26 | 04:10
قررت جهات التحقيق في مصر حبس طليق الفنانة الشعبية رحمة محسن لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بنشر مقاطع فيديو خاصة بها خلال فترة زواجهما وابتزازها إلكترونيًا، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى التعامل معها وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء قرار الحبس عقب ضبط المتهم وإحضاره تنفيذًا لقرار رسمي، وذلك على خلفية البلاغات المقدّمة من الفنانة التي اتهمته بنشر المقاطع دون موافقتها، ما تسبب لها بأضرار نفسية ومعنوية جسيمة. ووفقًا للتحقيقات، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باستخدام المتهم أرقامًا دولية عبر تطبيق واتساب لإرسال المقاطع وتهديده بنشر المزيد مقابل مبالغ مالية، وهو ما يُصنَّف كابتزاز إلكتروني، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات للتأكد من توافر أركان الجريمة قبل اتخاذ القرار النهائي. وكان محامي رحمة محسن قد تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه طليقها بتصوير مقاطع خاصة خلسة خلال العلاقة الزوجية واستغلالها بعد الانفصال للمطالبة بمبالغ وصلت إلى ثلاثة ملايين جنيه مقابل عدم النشر أو الإرسال لأقاربها وأصدقائها. وعلى الصعيد الفني، وُلدت رحمة محسن عام 1993 في القاهرة، وبدأت مسيرتها من الغناء الشعبي قبل أن تبرز عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققة انتشارًا واسعًا بأغنيتها «اسند ضهرك واتفرج».

