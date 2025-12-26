الأخبار
بعد شائعات طلاقه.. جاستين بيبر بتصرف صادم مع زوجته
بعد شائعات طلاقه.. جاستين بيبر بتصرف صادم مع زوجته
بعد شائعات طلاقه.. جاستين بيبر بتصرف صادم مع زوجته

2025-12-26 | 04:08
بعد شائعات طلاقه.. جاستين بيبر بتصرف صادم مع زوجته
بعد شائعات طلاقه.. جاستين بيبر بتصرف صادم مع زوجته

احتفل النجم العالمي جاستن بيبر بعيد الميلاد برفقة زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي وأرفقها بتعليق: «ميلاد مجيد من عائلة بيبر»، وظهرا بإطلالة شتوية أنيقة عكست أجواء عائلية دافئة.

ويُعد هذا الموسم الاحتفالي الثاني للثنائي برفقة ابنهما جاك بلوز، إذ شارك جاستن متابعيه لقطات لطفلهما البالغ 16 شهرًا وهو يرتدي قبعة بابا نويل، فيما نشرت هايلي صورة عائلية تجمعهما بملابس نوم متشابهة في يوم عيد الميلاد. وعلى صعيد آخر، لفتت هايلي الأنظار باعتمادها قصة شعر جديدة قبل أيام من العيد، إذ اختارت قصة «بوب» متوسطة الطول، في خطوة اعتبرها البعض بداية لمرحلة جديدة وصيحات قادمة. في المقابل، تداولت تقارير حديثة أنباء عن توتر في علاقة الثنائي، مشيرة إلى ضغوط تواجهها هايلي بسبب سلوكيات منسوبة لجاستن، مع تأكيد مصادر مقرّبة أنها تضع أولوية قصوى لحماية طفلها واستقراره النفسي، وأنها مستعدة لاتخاذ قرارات حاسمة عند الضرورة، بما في ذلك الانفصال، إلى جانب حديث عن مطالبات محتملة تتعلق بالحقوق المالية وحضانة الطفل.

 
 

