بعد شائعات طلاقه.. جاستين بيبر بتصرف صادم مع زوجته

ويُعد هذا الموسم الاحتفالي الثاني للثنائي برفقة ابنهما جاك بلوز، إذ شارك جاستن متابعيه لقطات لطفلهما البالغ 16 شهرًا وهو يرتدي قبعة نويل، فيما نشرت هايلي صورة عائلية تجمعهما بملابس نوم متشابهة في . وعلى صعيد آخر، لفتت هايلي الأنظار باعتمادها قصة شعر قبل أيام من ، إذ اختارت قصة «بوب» متوسطة الطول، في خطوة اعتبرها البعض بداية لمرحلة جديدة وصيحات قادمة. في المقابل، تداولت تقارير حديثة أنباء عن توتر في علاقة ، مشيرة إلى ضغوط تواجهها هايلي بسبب سلوكيات منسوبة لجاستن، مع تأكيد مصادر مقرّبة أنها تضع أولوية قصوى لحماية طفلها واستقراره النفسي، وأنها مستعدة لاتخاذ قرارات حاسمة عند الضرورة، بما في ذلك الانفصال، إلى جانب حديث عن مطالبات محتملة تتعلق بالحقوق المالية وحضانة الطفل.