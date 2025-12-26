تصريحات صادمة من سمر متولي عن تعاونها مع أحمد السقا

وأوضحت أن السقا قام بحذف بعض المشاهد الخاصة بدورها، كما أنه لم يطمئن عليها رغم وصية والدها له قبل وفاته. وأضافت سمر متولي في تصريحاتها: «أنا بحب جدًا، وهو معروف بجدعنته، لكنه كان جدع مع الجميع إلا أنا». وجاءت هذه التصريحات خلال استضافتها في برنامج Boom Shoot، الذي تقدّمه الإعلامية تقى الجيزاوي، حيث فتحت ملف كواليس التجربة وردود فعلها تجاه ما حدث.