تصريحات صادمة من سمر متولي عن تعاونها مع أحمد السقا

وأوضحت أن السقا قام بحذف بعض المشاهد الخاصة بدورها، كما أنه لم يطمئن عليها رغم وصية والدها له قبل وفاته. وأضافت سمر متولي في تصريحاتها: «أنا بحب أحمد السقا جدًا، وهو معروف بجدعنته، لكنه كان جدع مع الجميع إلا أنا». وجاءت هذه التصريحات خلال استضافتها في برنامج Boom Shoot، الذي تقدّمه الإعلامية تقى الجيزاوي، حيث فتحت ملف كواليس التجربة وردود فعلها تجاه ما حدث.
نُقل الفنان المصري محمود حميدة إلى أحد المستشفيات خلال الساعات الماضية إثر تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته.
قررت جهات التحقيق في مصر حبس طليق الفنانة الشعبية رحمة محسن لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بنشر مقاطع فيديو خاصة بها خلال فترة زواجهما وابتزازها إلكترونيًا، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى التعامل معها وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.