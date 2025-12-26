بعد أزمات عائلية وصحية.. إعتزال النجم التركي أوزجان دينيز يتصدر

صرّحت الممثلة المصرية سمر محمد متولي، ابنة الفنان الراحل محمد متولي، بأنها تكنّ محبة كبيرة للفنان أحمد السقا، لكنها فوجئت بتصرفه خلال تعاونهما في أحد الأعمال الفنية.
نُقل الفنان المصري محمود حميدة إلى أحد المستشفيات خلال الساعات الماضية إثر تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته.
قررت جهات التحقيق في مصر حبس طليق الفنانة الشعبية رحمة محسن لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بنشر مقاطع فيديو خاصة بها خلال فترة زواجهما وابتزازها إلكترونيًا، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى التعامل معها وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.