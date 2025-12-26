فنانة إيرانية شهيرة تعتزل دعمًا لحراك النساء ضد الحجاب الإلزامي

أعلنت الممثلة ترانه عليدوستي اعتزالها التمثيل احتجاجًا على قانون الحجاب الإلزامي في ، مؤكدة أنها لن تشارك في أي عمل فني يُفرض عليها فيه ارتداء الحجاب.

وجاء موقفها خلال حديث ضمن فيلم وثائقي عن حياتها للمخرجة بيجاه أهانجراني، إذ قالت: «لن أمثل في أي أفلام وأنا أرتدي الحجاب، تحت أي ظرف»، مضيفة أنها لن تشارك مجددًا في أي فيلم إيراني بهذه الشروط، وأنها لا تندم على قرارها. وأوضحت عليدوستي أنها ستكرّس وقتها لأنشطة أخرى ما دام القانون مطبقًا، ووصفت احتجاجات أيلول 2022 بقيادة النساء بأنها «انفجار اجتماعي» طالبت فيه بإنهاء الحجاب الإلزامي، معتبرة أن الظهور في الأفلام مع ارتدائه في هذه الظروف سيكون «مهزلة» ترفض دعمها. وكانت عليدوستي قد اعتُقلت في الأول 2022 على خلفية مشاركتها في حركة الاحتجاج، قبل أن تُفرج السلطات عنها في 4 كانون الثاني.