أول ظهور لـ عمرو أديب بعد طلاقه من لميس الحديدي

علّق على واقعة الفنانة ريهام عبدالغفور بعد تداول صور التُقطت لها خلال حضورها الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» واعتُبرت انتهاكًا لخصوصيتها، واصفًا ما جرى بأنه "قذارة كبيرة" لكنها قد تكون مفيدة لوضع حد لتجاوزات متصاعدة.وأكد أن ريهام نموذج للأخلاق والموهبة، منتقدًا ما سماهم «المصورين الكسر» الذين يلاحقون الفنانين في المناسبات المختلفة بحثًا عن لقطات مسيئة لبيعها بثمن بخس، محذرًا من مواقع وصفحات تروّج لهذا المحتوى تحت ستار الرفض الأخلاقي بينما تعيد نشره لتحقيق أرباح. وشدّد أديب على ضرورة التصدي لهذه الممارسات قبل أن تتفاقم، قائلًا إن ترك الأمر دون مواجهة قد يقود إلى كارثة اجتماعية، داعيًا إلى قدر أكبر من الأخلاق والمسؤولية المهنية.