رامي صبري بتحذير شديد اللهجة لزملائه فما هو السبب؟

التحذير جاء عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي في منصة «إنستغرام»، حيث أوضح صبري أن أي أغنية تصله وتكون ضمن نطاق رعايته الفنية تُعد حصرية له طوال فترة العمل عليها، ولا يحق لأي طرف آخر مشاركتها أو التفكير في تقديمها لفنان آخر.وأكد صبري أن مخالفة هذا التوجيه ستترتب عليها عواقب واضحة، أبرزها وقف التعاون بشكل نهائي مع الشاعر أو الملحن المخالف، دون استثناءات أو اعتبارات للأسماء أو الخبرات، في خطوة تعكس حرصه على حماية أفكاره ومشاريعه الفنية المقبلة.وأثارت رسالته تفاعلًا واسعًا داخل الوسط الفني وعلى ، حيث اعتبرها متابعون موقفًا حاسمًا لضبط آلية التعاون الفني، فيما رأى آخرون أنها تعكس تصاعد التنافس والحرص على الحقوق الفنية في سوق الغناء المصري.