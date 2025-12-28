الأخبار
وصية سمية الألفي الأخيرة لنجليها أحمد وعمر الفيشاوي قبل رحيلها
وصية سمية الألفي الأخيرة لنجليها أحمد وعمر الفيشاوي قبل رحيلها
وصية سمية الألفي الأخيرة لنجليها أحمد وعمر الفيشاوي قبل رحيلها

فن

2025-12-28 | 05:50
وصية سمية الألفي الأخيرة لنجليها أحمد وعمر الفيشاوي قبل رحيلها
وصية سمية الألفي الأخيرة لنجليها أحمد وعمر الفيشاوي قبل رحيلها

بعد نحو أسبوع على وفاة الفنانة سمية الألفي عن عمر ناهز 72 عامًا، كشف نجلها عمر الفيشاوي عن أبرز وصية تركتها له ولشقيقه أحمد الفيشاوي، مؤكّدًا أنها كانت تحرص دائمًا على الحفاظ على علاقتهما وعدم السماح لأي خلافات بالتأثير على رابط الأخوّة بينهما.

وقال عمر الفيشاوي، في تصريحات تلفزيونية، إن والدته كانت تكرر عليهما باستمرار ضرورة الوقوف إلى جانب بعضهما البعض، مضيفًا: «ماما كانت دايمًا توصينا على بعض أنا وأحمد أخويا… كانت تقول خدوا بالكم من بعض وما تخلّوش أي حاجة تفرّقكم أو تبعدكم عن بعض».
وتجدر الإشارة إلى أن سمية الألفي، التي لمع اسمها فنيًا في سبعينيات القرن الماضي، كانت قد تزوجت من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأنجبت منه أحمد وعمر، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أن العلاقة بين الزوجين شهدت خلافات خلال فترة زواجهما. وكانت الفنانة الراحلة قد توفيت الأسبوع الماضي بعد صراع دام نحو ست سنوات مع مرض السرطان، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

