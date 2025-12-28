وصية سمية الألفي الأخيرة لنجليها أحمد وعمر الفيشاوي قبل رحيلها

وقال عمر ، في تصريحات تلفزيونية، إن والدته كانت تكرر عليهما باستمرار ضرورة الوقوف إلى جانب بعضهما البعض، مضيفًا: « كانت دايمًا توصينا على بعض أنا وأحمد أخويا… كانت تقول خدوا بالكم من بعض وما تخلّوش أي حاجة تفرّقكم أو تبعدكم عن بعض».

وتجدر الإشارة إلى أن ، التي لمع اسمها فنيًا في سبعينيات القرن الماضي، كانت قد تزوجت من الفنان الراحل ، وأنجبت منه وعمر، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أن العلاقة بين الزوجين شهدت خلافات خلال فترة زواجهما. وكانت الفنانة الراحلة قد توفيت الأسبوع الماضي بعد صراع دام نحو ست سنوات مع مرض السرطان، وفق ما نقلته وسائل إعلام .