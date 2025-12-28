وصية سمية الألفي الأخيرة لنجليها أحمد وعمر الفيشاوي قبل رحيلها

وقال عمر الفيشاوي، في تصريحات تلفزيونية، إن والدته كانت تكرر عليهما باستمرار ضرورة الوقوف إلى جانب بعضهما البعض، مضيفًا: «ماما كانت دايمًا توصينا على بعض أنا وأحمد أخويا… كانت تقول خدوا بالكم من بعض وما تخلّوش أي حاجة تفرّقكم أو تبعدكم عن بعض».
وتجدر الإشارة إلى أن سمية الألفي، التي لمع اسمها فنيًا في سبعينيات القرن الماضي، كانت قد تزوجت من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وأنجبت منه أحمد وعمر، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أن العلاقة بين الزوجين شهدت خلافات خلال فترة زواجهما. وكانت الفنانة الراحلة قد توفيت الأسبوع الماضي بعد صراع دام نحو ست سنوات مع مرض السرطان، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواج الفنان شريف سلامة من الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد أيام قليلة من إعلان طلاقه رسميًا من زوجته الفنانة داليا مصطفى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت بعض الحسابات أنباء عن حالة انهيار أصابت داليا مصطفى عقب الطلاق، مما زاد من حدة التكهنات والشائعات حول علاقة الفنانين.
يستعد النجم السوري جمال سليمان لإطلاق مواقف نارية وكسر الخطوط الحمراء، في حلقة جديدة من برنامج Neshan X مع الإعلامي نيشان، تُعرض مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة تلفزيون الجديد.
فقدت الساحة الفنية الشعبية، منذ قليل، مؤدي المهرجانات أحمد دقدق، مؤسس فرقة الصواريخ وصاحب أغنية «إخواتي» الشهيرة، بعد صراع طويل ومرير مع مرض سرطان المخ، الذي أنهك جسده خلال الفترة الماضية وأدى في نهايته إلى دخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.