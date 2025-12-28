الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة مؤدي المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ بعد صراع مع سرطان المخ
وفاة مؤدي المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ بعد صراع مع سرطان المخ
A-
A+

وفاة مؤدي المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ بعد صراع مع سرطان المخ

فن

2025-12-28 | 07:44
وفاة مؤدي المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ بعد صراع مع سرطان المخ
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة مؤدي المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ بعد صراع مع سرطان المخ

فقدت الساحة الفنية الشعبية، منذ قليل، مؤدي المهرجانات أحمد دقدق، مؤسس فرقة الصواريخ وصاحب أغنية «إخواتي» الشهيرة، بعد صراع طويل ومرير مع مرض سرطان المخ، الذي أنهك جسده خلال الفترة الماضية وأدى في نهايته إلى دخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وخلال الأيام الأخيرة، تدهورت الحالة الصحية للمطرب الراحل بشكل ملحوظ، حيث كشفت تقارير طبية عن الاشتباه في إصابته بمرض ألزهايمر، نتيجة وجود ورم في المخ، وهو ما تسبب في تأثيرات حادة على وظائفه الحيوية وقدرته على التركيز والحركة، إلى أن تدهورت حالته تمامًا، ليفارق الحياة وسط حالة من الحزن بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

ويرتبط اسم أحمد دقدق بالعديد من النجاحات البارزة في عالم المهرجانات والغناء الشعبي الحديث، إذ استطاعت فرقة الصواريخ أن تفرض نفسها بقوة على الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية، لتصبح واحدة من أبرز الفرق التي ساهمت في تطوير شكل وأسلوب موسيقى المهرجانات في مصر.

وكانت مشاركة فرقة الصواريخ في النسخة الأولى من مهرجان العلمين، الذي أُقيم تحت شعار «العالم علمين»، محطة فارقة في مشوارها الفني، حيث قدمت الفرقة مجموعة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، من بينها «إخواتي»، و«إيه ده إيه»، و«معروف إني ستار»، ما عزز مكانتها كأحد أعمدة الغناء الشعبي المعاصر.

وتُعد أغنية «إخواتي» العلامة الأبرز في مسيرة دقدق الفنية، إذ كانت السبب الرئيسي في انطلاق شهرة الفرقة على نطاق واسع، بعدما حققت أرقام مشاهدة قياسية تجاوزت ٢٧٢ مليون مشاهدة عبر منصة «يوتيوب»، لتصبح واحدة من أنجح أغاني المهرجانات في تاريخ هذا اللون الغنائي. كما حققت أعمال أخرى للفرقة أرقامًا تخطت حاجز ٢٠٠ مليون مشاهدة، وفق ما ذكره دقدق في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وعلى الصعيد الشخصي، كان أحمد دقدق قد أتم دراسته الجامعية في كلية نظم المعلومات، إلا أن شغفه بالموسيقى والغناء بدأ في سن مبكرة، حيث خاض أولى تجاربه الفنية في الأفراح الشعبية منذ طفولته. وبعدها التقى بصديقه محمود الدولي، الذي كان يمتلك مكتبًا واستوديو تسجيل، ومن هناك انطلقت شرارة تأسيس فرقة الصواريخ، التي قدّمت عددًا من المهرجانات التي صنعت مجدها الفني.

اقرأ ايضا في فن

بعد طلاقه من داليا مصطفى.. أخبار عن زواج شريف سلامة ونيللي كريم تثير الجدل وهي ترد
11:01

بعد طلاقه من داليا مصطفى.. أخبار عن زواج شريف سلامة ونيللي كريم تثير الجدل وهي ترد

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواج الفنان شريف سلامة من الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد أيام قليلة من إعلان طلاقه رسميًا من زوجته الفنانة داليا مصطفى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت بعض الحسابات أنباء عن حالة انهيار أصابت داليا مصطفى عقب الطلاق، مما زاد من حدة التكهنات والشائعات حول علاقة الفنانين.

11:01

بعد طلاقه من داليا مصطفى.. أخبار عن زواج شريف سلامة ونيللي كريم تثير الجدل وهي ترد

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواج الفنان شريف سلامة من الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد أيام قليلة من إعلان طلاقه رسميًا من زوجته الفنانة داليا مصطفى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت بعض الحسابات أنباء عن حالة انهيار أصابت داليا مصطفى عقب الطلاق، مما زاد من حدة التكهنات والشائعات حول علاقة الفنانين.

جمال سليمان في مواجهة صريحة مع نيشان يوم الثلاثاء المقبل
10:24

جمال سليمان في مواجهة صريحة مع نيشان يوم الثلاثاء المقبل

يستعد النجم السوري جمال سليمان لإطلاق مواقف نارية وكسر الخطوط الحمراء، في حلقة جديدة من برنامج Neshan X مع الإعلامي نيشان، تُعرض مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة تلفزيون الجديد.

10:24

جمال سليمان في مواجهة صريحة مع نيشان يوم الثلاثاء المقبل

يستعد النجم السوري جمال سليمان لإطلاق مواقف نارية وكسر الخطوط الحمراء، في حلقة جديدة من برنامج Neshan X مع الإعلامي نيشان، تُعرض مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة تلفزيون الجديد.

وفاة نجمة «Big Brother» ميكي لي عن 35 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة
06:12

وفاة نجمة «Big Brother» ميكي لي عن 35 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة

توفيت الشابة الأميركية ميكي لي، إحدى الوجوه التي لفتت الأنظار في برنامج Big Brother، عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة أنهت مسيرتها الإعلامية القصيرة والطموحة.

06:12

وفاة نجمة «Big Brother» ميكي لي عن 35 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة

توفيت الشابة الأميركية ميكي لي، إحدى الوجوه التي لفتت الأنظار في برنامج Big Brother، عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة أنهت مسيرتها الإعلامية القصيرة والطموحة.

اخترنا لك
بعد طلاقه من داليا مصطفى.. أخبار عن زواج شريف سلامة ونيللي كريم تثير الجدل وهي ترد
11:01
جمال سليمان في مواجهة صريحة مع نيشان يوم الثلاثاء المقبل
10:24
وفاة نجمة «Big Brother» ميكي لي عن 35 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة
06:12
أسامة عبد الفتاح يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمود حميدة
06:07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025