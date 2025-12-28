وفاة نجمة «Big Brother» ميكي لي عن 35 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة

ووفق المعلومات المتداولة، فارقت ميكي لي الحياة بعد مضاعفات حادة ناجمة عن إصابتها بإنفلونزا موسمية، أدت إلى تعرّضها لعدة أزمات قلبية متتالية، انتهت بوفاتها في ، ما شكّل صدمة بين جمهورها ومتابعي البرنامج.

وأعلنت عائلة الراحلة خبر الوفاة في 26 ديسمبر عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، حيث نشرت بيانًا نعت فيه ميكي بكلمات مؤثرة عبّرت عن الحزن والفخر في آن واحد، مشيرة إلى أن ابنتهم تركت أثرًا إنسانيًا عميقًا لدى جمهورها وزملائها، بفضل صدقها وقوتها وشخصيتها الإيجابية، مؤكدة أن ذكراها ستبقى حاضرة بما نشرته من وفرح وعلاقات صادقة داخل الشاشة وخارجها.

وفي تفاصيل الأزمة الصحية ، أفادت المعلومات المنشورة على صفحة GoFundMe الخاصة بها أن ميكي لي تعرضت لسلسلة من السكتات القلبية عقب إصابتها بمضاعفات خطيرة للإنفلونزا، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن حالتها تدهورت بشكل .

ووُصفت ميكي في حملة التبرعات بأنها شخصية حيوية ذات حضور لافت، استطاعت خلال مشاركتها في البرنامج أن تترك انطباعًا قويًا لدى المشاهدين، بفضل أسلوبها الجريء واستراتيجيتها الواضحة، ما جعل خبر وفاتها يحظى بتفاعل واسع وحزن كبير في أوساط متابعي البرنامج ورواد .