وفاة نجمة «Big Brother» ميكي لي عن 35 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة

ووفق المعلومات المتداولة، فارقت ميكي لي الحياة بعد مضاعفات حادة ناجمة عن إصابتها بإنفلونزا موسمية، أدت إلى تعرّضها لعدة أزمات قلبية متتالية، انتهت بوفاتها في يوم عيد الميلاد، ما شكّل صدمة واسعة بين جمهورها ومتابعي البرنامج.
وأعلنت عائلة الراحلة خبر الوفاة في 26 ديسمبر عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، حيث نشرت بيانًا نعت فيه ميكي بكلمات مؤثرة عبّرت عن الحزن والفخر في آن واحد، مشيرة إلى أن ابنتهم تركت أثرًا إنسانيًا عميقًا لدى جمهورها وزملائها، بفضل صدقها وقوتها وشخصيتها الإيجابية، مؤكدة أن ذكراها ستبقى حاضرة بما نشرته من طاقة وفرح وعلاقات صادقة داخل الشاشة وخارجها.
وفي تفاصيل الأزمة الصحية الأخيرة، أفادت المعلومات المنشورة على صفحة GoFundMe الخاصة بها أن ميكي لي تعرضت لسلسلة من السكتات القلبية عقب إصابتها بمضاعفات خطيرة للإنفلونزا، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أن حالتها تدهورت بشكل سريع.
ووُصفت ميكي في حملة التبرعات بأنها شخصية حيوية ذات حضور لافت، استطاعت خلال مشاركتها في البرنامج أن تترك انطباعًا قويًا لدى المشاهدين، بفضل أسلوبها الجريء واستراتيجيتها الواضحة، ما جعل خبر وفاتها يحظى بتفاعل واسع وحزن كبير في أوساط متابعي البرنامج ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواج الفنان شريف سلامة من الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد أيام قليلة من إعلان طلاقه رسميًا من زوجته الفنانة داليا مصطفى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت بعض الحسابات أنباء عن حالة انهيار أصابت داليا مصطفى عقب الطلاق، مما زاد من حدة التكهنات والشائعات حول علاقة الفنانين.
يستعد النجم السوري جمال سليمان لإطلاق مواقف نارية وكسر الخطوط الحمراء، في حلقة جديدة من برنامج Neshan X مع الإعلامي نيشان، تُعرض مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة تلفزيون الجديد.
فقدت الساحة الفنية الشعبية، منذ قليل، مؤدي المهرجانات أحمد دقدق، مؤسس فرقة الصواريخ وصاحب أغنية «إخواتي» الشهيرة، بعد صراع طويل ومرير مع مرض سرطان المخ، الذي أنهك جسده خلال الفترة الماضية وأدى في نهايته إلى دخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.