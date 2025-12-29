هدى شعراوي تكشف موقفها من دخول ابنتها مجال التمثيل

وقالت هدى شعراوي إن ابنتها تتمتع بتديّن واضح، وهي حافظة للقرآن الكريم، مشيرة إلى أنها تعتبرها مرجعها ومستشارتها الدينية في كثير من الأمور الحياتية. وأضافت أن هذا الجانب الروحي والأخلاقي يشكّل أولوية قصوى لديها، ولا يمكن التفريط به تحت أي ظرف.
رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين 29 ديسمبر والدة الفنان هاني رمزي، بعد صراع طويل مع المرض، في خبر أحزن الوسط الفني وجمهوره، وخلّف حالة من التعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
توفي مطرب المهرجانات أحمد دقدق صباح أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر 30 عامًا، ما خلّف حالة من الحزن بين جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني.
قضت محكمة الجنايات ببراءة الفنانة إلهام الفضالة من تهمة نشر أخبار كاذبة في قضية أمن الدولة، ويأتي الحكم ليضع حدًا للجدل القانوني الذي رافق القضية خلال الفترة الماضية.