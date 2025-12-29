هدى شعراوي تكشف موقفها من دخول ابنتها مجال التمثيل

وقالت إن ابنتها تتمتع بتديّن واضح، وهي حافظة للقرآن ، مشيرة إلى أنها تعتبرها مرجعها ومستشارتها في كثير من الأمور الحياتية. وأضافت أن هذا الجانب الروحي والأخلاقي يشكّل أولوية قصوى لديها، ولا يمكن التفريط به تحت أي ظرف.