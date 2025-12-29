الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن
وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن
A-
A+

وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن

فن

2025-12-29 | 08:08
وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن

رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين 29 ديسمبر والدة الفنان هاني رمزي، بعد صراع طويل مع المرض، في خبر أحزن الوسط الفني وجمهوره، وخلّف حالة من التعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الفنان هاني رمزي خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، حيث نشر مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته، وودّعها بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حجم حزنه وفقدانه، مؤكدًا أنها كانت مصدر الحنان والدعم الأكبر في حياته. وكتب في منشوره كلمات مليئة بالألم والأسى، داعيًا الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، في رسالة لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، وقال: " أمى سابتنى وراحت السما ست الحبايب وروح قلبى وأحن قلب عليا مش عارف إزاى الأيام هتبقى عمله إزاى من بعدك يا أمى الله يرحمك يا أمى وينيح روحك يا حبيبتى". 

وسرعان ما انهالت التعليقات على منشور هاني رمزي من قبل جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، متمنين للفنان وأسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كما شارك شقيق الفنان الأكبر، المستشار أمير رمزي، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، حيث نشر صورة جمعته بوالدته والعائلة، وكتب تعليقًا مؤثرًا أشار فيه إلى أن روح والدته انطلقت في سلام بعد معاناة طويلة مع الألم والمرض، مؤكدًا أن الأسرة ودّعتها بقلب يملؤه الحزن والرضا بقضاء الله.

وفي منشور لاحق، أعلن المستشار أمير رمزي عن تفاصيل الجنازة والعزاء، موضحًا أن صلاة الجنازة ستُقام غدًا الثلاثاء في كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، على أن يُقام العزاء يوم الخميس في القاعة نفسها، وسط توقعات بحضور عدد كبير من محبي العائلة وأصدقاء الفنان.


وكان آخر ظهور لوالدة الفنان هاني رمزي خلال حفل زفاف نجله، حيث ظهرت حينها على كرسي متحرك، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين نجلها، سواء في الملامح أو الابتسامة، وهو ما أعاد تداول الصور بعد إعلان خبر وفاتها.

ويُذكر أن هاني رمزي كان قد أهدى تكريمه في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لوالدته، معبرًا خلال كلمته على المسرح عن امتنانه العميق لها، مؤكدًا أنها كانت السبب الرئيسي في ارتباطه بالمسرح والفن منذ طفولته، وهو ما جعل خبر رحيلها يحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا لدى جمهوره ومحبيه.

اقرأ ايضا في فن

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور
11:18

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات تؤكد أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز من مواليد عام 1989، ما يعني أنها تبلغ 36 عامًا، في خبر لاقى تفاعلًا إيجابيًا واسعًا بين المتابعين.

11:18

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات تؤكد أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز من مواليد عام 1989، ما يعني أنها تبلغ 36 عامًا، في خبر لاقى تفاعلًا إيجابيًا واسعًا بين المتابعين.

وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ
07:44

وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ

توفي مطرب المهرجانات أحمد دقدق صباح أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر 30 عامًا، ما خلّف حالة من الحزن بين جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني.

07:44

وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ

توفي مطرب المهرجانات أحمد دقدق صباح أمس بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر 30 عامًا، ما خلّف حالة من الحزن بين جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني.

صدور الحكم النهائي بحق الممثلة الكويتية الهام الفضالة بقضية امن الدولة
06:41

صدور الحكم النهائي بحق الممثلة الكويتية الهام الفضالة بقضية امن الدولة

قضت محكمة الجنايات ببراءة الفنانة إلهام الفضالة من تهمة نشر أخبار كاذبة في قضية أمن الدولة، ويأتي الحكم ليضع حدًا للجدل القانوني الذي رافق القضية خلال الفترة الماضية.

06:41

صدور الحكم النهائي بحق الممثلة الكويتية الهام الفضالة بقضية امن الدولة

قضت محكمة الجنايات ببراءة الفنانة إلهام الفضالة من تهمة نشر أخبار كاذبة في قضية أمن الدولة، ويأتي الحكم ليضع حدًا للجدل القانوني الذي رافق القضية خلال الفترة الماضية.

اخترنا لك
الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور
11:18
وصية أحمد دقدق قبل وفاته تثير تفاعلًا واسعًا: احذفوا أغانيّ
07:44
صدور الحكم النهائي بحق الممثلة الكويتية الهام الفضالة بقضية امن الدولة
06:41
بشار إسماعيل يناشد قادة الإمارات والسعودية ومصر للتدخل لمنع الفتنة في سوريا
05:59

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025