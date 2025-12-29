وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن

وأعلن الفنان هاني رمزي خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع ، حيث نشر مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته، وودّعها بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حجم حزنه وفقدانه، مؤكدًا أنها كانت مصدر الحنان والدعم الأكبر في حياته. وكتب في منشوره كلمات مليئة بالألم والأسى، داعيًا أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، في رسالة لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، وقال: " أمى سابتنى وراحت السما ست الحبايب وروح قلبى وأحن قلب عليا مش عارف إزاى الأيام هتبقى عمله إزاى من بعدك يا أمى الله يرحمك يا أمى وينيح روحك يا حبيبتى".

وسرعان ما انهالت التعليقات على منشور هاني رمزي من قبل جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، متمنين للفنان وأسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كما شارك شقيق الفنان الأكبر، المستشار رمزي، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع ، حيث نشر صورة جمعته بوالدته والعائلة، وكتب تعليقًا مؤثرًا أشار فيه إلى أن روح والدته انطلقت في سلام بعد معاناة طويلة مع الألم والمرض، مؤكدًا أن الأسرة ودّعتها بقلب يملؤه الحزن والرضا بقضاء الله.

وفي منشور لاحق، أعلن المستشار أمير رمزي عن تفاصيل الجنازة والعزاء، موضحًا أن صلاة الجنازة ستُقام غدًا الثلاثاء في كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، على أن يُقام العزاء يوم الخميس في القاعة نفسها، وسط توقعات بحضور عدد كبير من محبي العائلة وأصدقاء الفنان.





وكان آخر ظهور لوالدة الفنان هاني رمزي خلال حفل زفاف نجله، حيث ظهرت حينها على كرسي متحرك، ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين نجلها، سواء في الملامح أو الابتسامة، وهو ما أعاد تداول الصور بعد إعلان خبر وفاتها.

ويُذكر أن هاني رمزي كان قد أهدى تكريمه في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لوالدته، معبرًا خلال كلمته على المسرح عن امتنانه العميق لها، مؤكدًا أنها كانت السبب في ارتباطه بالمسرح والفن منذ طفولته، وهو ما جعل خبر رحيلها يحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا لدى جمهوره ومحبيه.