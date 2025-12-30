الأخبار
تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل
تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل
تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل

2025-12-30 | 05:48
تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل
تحوّل حفل زفاف حفيدة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم وصانع المحتوى المعروف كروان مشاكل، الذي أُقيم مساء الاثنين 29 كانون الأول 2025 في إحدى قاعات الأفراح في مصر، إلى مشهد صادم بعد أن خرج عن السيطرة بالكامل، مع تسجيل حالات إغماء وفوضى عارمة نتيجة الزحام الشديد وغياب التنظيم.

الحفل شهد حضورًا كثيفًا تجاوز القدرة الاستيعابية للقاعة، خصوصًا بعد أن أعلن كروان مشاكل موعد ومكان الزفاف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من دون تحديد عدد المدعوين أو فرض أي ضوابط للدخول، ما تسبب بحالة ارتباك خانقة وصعوبة بالغة في التحكم بالجمهور. 
مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وأظهرت إغماء عدد من الحاضرين، بينهم كروان مشاكل نفسه والعروس، إضافة إلى سقوط زوجته أرضًا بسبب التدافع داخل القاعة، في مشاهد أثارت قلق المتابعين وعززت صورة الفوضى. 

ولم تتوقف التداعيات عند هذا الحد، إذ تحدثت تقارير متداولة عن مشاجرات محدودة وحالات جدلية رصدتها الكاميرات، ما دفع كثيرين لوصف ما جرى بأنه “ليلة كارثية” عكست سوء تنظيم واضح واستهتارًا بعوامل السلامة.
على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت الانتقادات على كروان مشاكل، حيث حمّله عدد كبير من المتابعين المسؤولية الكاملة، معتبرين أن السعي وراء الشهرة والترند جاء على حساب سلامة المدعوين، في مقابل أصوات دافعت عنه ورأت أن الزحام غير المتوقع كان العامل الحاسم في انفلات الأمور. 

و ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل، من داخل مسكنه بمنطقة حدائق القبة، على خلفية مشاجرة نشبت خلال حفل زفافه.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا بوقوع مشاجرة أثناء حفل الزفاف، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة، التي أسفرت عن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم
08:58

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.

08:58

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.

الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها
08:52

الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها

عبرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن فرحتها الكبيرة وامتنانها بعد صدور حكم براءتها من تهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة، مؤكدة أن دعم جمهورها ودعواتهم الصادقة كان سنداً لها خلال فترة القلق والتوتر التي عاشتها.

08:52

الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها

عبرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن فرحتها الكبيرة وامتنانها بعد صدور حكم براءتها من تهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة، مؤكدة أن دعم جمهورها ودعواتهم الصادقة كان سنداً لها خلال فترة القلق والتوتر التي عاشتها.

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته
07:12

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته

تعرّض بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، لحادث سير مروّع كاد يودي بحياته، وذلك أثناء تنقله على أحد الطرق السريعة في نيجيريا، ما أسفر عن وفاة شخصين كانا برفقته، فيما نجا هو بإصابات طفيفة.

07:12

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته

تعرّض بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، لحادث سير مروّع كاد يودي بحياته، وذلك أثناء تنقله على أحد الطرق السريعة في نيجيريا، ما أسفر عن وفاة شخصين كانا برفقته، فيما نجا هو بإصابات طفيفة.

