تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل

تحوّل حفل زفاف حفيدة الفنان الراحل عبد الرحيم وصانع المحتوى المعروف كروان مشاكل، الذي أُقيم مساء الاثنين 29 الأول 2025 في إحدى قاعات الأفراح في مصر، إلى صادم بعد أن خرج عن السيطرة بالكامل، مع تسجيل حالات إغماء وفوضى عارمة نتيجة الزحام الشديد وغياب التنظيم.



الحفل شهد حضورًا كثيفًا تجاوز القدرة الاستيعابية للقاعة، خصوصًا بعد أن أعلن كروان مشاكل موعد ومكان الزفاف عبر حساباته على من دون تحديد عدد المدعوين أو فرض أي ضوابط للدخول، ما تسبب بحالة ارتباك خانقة وصعوبة بالغة في التحكم بالجمهور.

مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وأظهرت إغماء عدد من الحاضرين، بينهم كروان مشاكل نفسه والعروس، إضافة إلى سقوط زوجته أرضًا بسبب التدافع داخل القاعة، في مشاهد أثارت قلق المتابعين وعززت صورة الفوضى.



ولم تتوقف التداعيات عند هذا الحد، إذ تحدثت تقارير متداولة عن مشاجرات محدودة وحالات جدلية رصدتها الكاميرات، ما دفع كثيرين لوصف ما جرى بأنه “ليلة كارثية” عكست سوء تنظيم واضح واستهتارًا بعوامل السلامة.

على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت الانتقادات على كروان مشاكل، حيث حمّله عدد كبير من المتابعين المسؤولية الكاملة، معتبرين أن السعي وراء الشهرة والترند جاء على حساب المدعوين، في مقابل أصوات دافعت عنه ورأت أن الزحام غير المتوقع كان العامل الحاسم في انفلات الأمور.



و ألقت بمديرية أمن ، القبض على التيك توكر كروان مشاكل، من داخل مسكنه بمنطقة حدائق القبة، على خلفية مشاجرة نشبت خلال حفل زفافه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا بوقوع مشاجرة أثناء حفل الزفاف، وعلى الفور انتقلت إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة، التي أسفرت عن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.