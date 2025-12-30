الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صبحي خليل يبكي على الهواء ويكشف كواليس مرض ابنته بالسرطان
صبحي خليل يبكي على الهواء ويكشف كواليس مرض ابنته بالسرطان
A-
A+

صبحي خليل يبكي على الهواء ويكشف كواليس مرض ابنته بالسرطان

فن

2025-12-30 | 07:03
صبحي خليل يبكي على الهواء ويكشف كواليس مرض ابنته بالسرطان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
صبحي خليل يبكي على الهواء ويكشف كواليس مرض ابنته بالسرطان

أطل الفنان المصري صبحي خليل وزوجته الفنانة نجوى محمد في لقاء تلفزيوني حديث، كشفا خلاله تفاصيل إنسانية من حياتهما العائلية، لا سيما تجربة مرض ابنتهما داليا، زوجة الفنان أحمد عبدالوهاب، وإصابتها بمرض السرطان.

وتحدث صبحي خليل بتأثر واضح عن تلك المرحلة، مشيرًا إلى أنه شخص حساس ولا يستطيع التحكم في مشاعره، إلا أنه حاول التماسك خلال مرض ابنته. وأوضح أنه كان غير قادر على تحمّل تفاصيل حالتها الصحية، لذلك كانت داليا تخبر والدتها بكل ما يتعلق بعلاجها، فيما كانت الأم تحاول طمأنته دائمًا وتخفيف القلق عنه.

وأضاف أن أكثر ما خفف عنه خلال الأزمة هو دعاء الناس، مؤكدًا أن ما حدث جعل مصر كلها، وربما الوطن العربي، تدعو لابنته، بعدما أصبحت معروفة ولها جمهور يتابع أخبارها ويدعمها.

من جهتها، قالت نجوى محمد إن قوتها خلال تلك الفترة جاءت من إيمانها بالله، موضحة أنها كانت تقضي الليل في الصلاة والدعاء بأن يحفظ الله ابنتها ويبعد عن العائلة أي أذى، معتبرة أن الصبر والدعاء كانا سندها الحقيقي.

بدوره، تحدث أحمد عبدالوهاب عن علاقة خاصة تجمعه بحماه، واصفًا إياه بالشخص شديد الحساسية وسريع التأثر، مشيرًا إلى أنه لم يضع أي شروط عند تقدمه للزواج من ابنته. وأكد أن إصابة زوجته بالسرطان جاءت بعد زواجهما، وأن العائلة كلها تعاونت وتكاتفت لتجاوز تلك المرحلة، قائلًا إن أي شخص قد يمر بمثل هذا الابتلاء.

وعن حياته الزوجية، أوضح عبدالوهاب أن زوجته تتمتع بروح كوميدية تفوقه، مشيرًا إلى أن كثيرين لا يعرفون هذا الجانب من شخصيتها.

كما استعاد صبحي خليل خلال اللقاء كواليس تعارفه على زوجته، موضحًا أن البداية كانت خلال كواليس مسرحية على الرصيف، بإخراج الراحل جلال الشرقاوي، حيث نشأ بينهما خلاف بسيط بسبب سوء تفاهم، قبل أن يتحول لاحقًا إلى تعارف ثم علاقة زوجية استمرت لسنوات.

اقرأ ايضا في فن

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم
08:58

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.

08:58

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.

الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها
08:52

الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها

عبرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن فرحتها الكبيرة وامتنانها بعد صدور حكم براءتها من تهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة، مؤكدة أن دعم جمهورها ودعواتهم الصادقة كان سنداً لها خلال فترة القلق والتوتر التي عاشتها.

08:52

الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها

عبرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن فرحتها الكبيرة وامتنانها بعد صدور حكم براءتها من تهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة، مؤكدة أن دعم جمهورها ودعواتهم الصادقة كان سنداً لها خلال فترة القلق والتوتر التي عاشتها.

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته
07:12

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته

تعرّض بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، لحادث سير مروّع كاد يودي بحياته، وذلك أثناء تنقله على أحد الطرق السريعة في نيجيريا، ما أسفر عن وفاة شخصين كانا برفقته، فيما نجا هو بإصابات طفيفة.

07:12

حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته

تعرّض بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، لحادث سير مروّع كاد يودي بحياته، وذلك أثناء تنقله على أحد الطرق السريعة في نيجيريا، ما أسفر عن وفاة شخصين كانا برفقته، فيما نجا هو بإصابات طفيفة.

اخترنا لك
سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم
08:58
الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها
08:52
حادث سير مروع كاد يودي بحياة الملاكم البريطاني انتوني جوشوا ووفاة شخصين كانا برفقته
07:12
تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل
05:48

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025