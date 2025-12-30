سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.



سهرة رأس السنة تأتي هذا العام بزخمٍ خاص، مع أروى التي تقود الأمسية بحضورها المحبّب وخبرتها، وعرّاب الجيل الشامي الذي يشعل الأجواء بإيقاعه وأغنياته التي صنعت شبابية مختلفة في المشهد الفني.

السهرة لا تكتمل إلا بحضور نخبة من الوجوه المعروفة، حيث تشارك ميس حمدان بإطلالتها وحضورها اللافت، إلى جانب مايا رعيدي، لارا منيف، باميلا بدر وجوانا كركي، في توليفة تجمع ، الإعلام، والحضور الجماهيري.

ولأن الاحتفال لا يكتمل من دون نكهة خاصة، يطلّ الشيف أنطوان ليضيف لمساته المميّزة ويحوّل السهرة إلى تجربة متكاملة تجمع الفن والمذاق والمرح. فقرات متنوّعة، أجواء احتفالية، ومفاجآت ترافق المشاهدين حتى اللحظات من العام، لتكون البداية قوية، مختلفة، ومليئة بالطاقة الإيجابية مع أولى دقائق السنة الجديدة.