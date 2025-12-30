الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم
سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم
A-
A+

سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم

فن

2025-12-30 | 08:58
سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم

مع انطلاق العدّ العكسي لدخول عام جديد، الجمهور على موعد مع سهرة استثنائية تجمع الفن، الحضور الإعلامي، والطاقة الإيجابية في احتفال متكامل بطعم الفرح.

 سهرة رأس السنة تأتي هذا العام بزخمٍ خاص، مع النجمة أروى التي تقود الأمسية بحضورها المحبّب وخبرتها، وعرّاب الجيل الشامي الذي يشعل الأجواء بإيقاعه وأغنياته التي صنعت حالة شبابية مختلفة في المشهد الفني.
السهرة لا تكتمل إلا بحضور نخبة من الوجوه المعروفة، حيث تشارك ميس حمدان بإطلالتها وحضورها اللافت، إلى جانب مايا رعيدي، لارا منيف، باميلا بدر وجوانا كركي، في توليفة تجمع الجمال، الإعلام، والحضور الجماهيري.
ولأن الاحتفال لا يكتمل من دون نكهة خاصة، يطلّ الشيف أنطوان ليضيف لمساته المميّزة ويحوّل السهرة إلى تجربة متكاملة تجمع الفن والمذاق والمرح. فقرات متنوّعة، أجواء احتفالية، ومفاجآت ترافق المشاهدين حتى اللحظات الأخيرة من العام، لتكون البداية قوية، مختلفة، ومليئة بالطاقة الإيجابية مع أولى دقائق السنة الجديدة.

اقرأ ايضا في فن

نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه
11:11

نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه

نُقل النجم الكوري جونغ ميونغ إلى المستشفى بعد تعرضه لفقدان سمع مفاجئ أثناء تصوير عمله الدرامي الجديد Secret Audit، ما أدى إلى إيقاف التصوير مؤقتًا حرصًا على حالته الصحية.

11:11

نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه

نُقل النجم الكوري جونغ ميونغ إلى المستشفى بعد تعرضه لفقدان سمع مفاجئ أثناء تصوير عمله الدرامي الجديد Secret Audit، ما أدى إلى إيقاف التصوير مؤقتًا حرصًا على حالته الصحية.

اليسا تشعل أجواء تونس ومعجبة تنهار لحظة رؤيتها
10:33

اليسا تشعل أجواء تونس ومعجبة تنهار لحظة رؤيتها

سجّلت النجمة اللبنانية إليسا عودة لافتة إلى الساحة التونسية بعد غياب تخطّى ست سنوات، حيث أحيت مساء الأحد حفلاً غنائياً على مسرح قبة رادس، في أمسية فنية حملت طابع الحدث المنتظر، وشهدت حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتفاعلاً واضحاً منذ اللحظات الأولى للصعود إلى المسرح.

10:33

اليسا تشعل أجواء تونس ومعجبة تنهار لحظة رؤيتها

سجّلت النجمة اللبنانية إليسا عودة لافتة إلى الساحة التونسية بعد غياب تخطّى ست سنوات، حيث أحيت مساء الأحد حفلاً غنائياً على مسرح قبة رادس، في أمسية فنية حملت طابع الحدث المنتظر، وشهدت حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتفاعلاً واضحاً منذ اللحظات الأولى للصعود إلى المسرح.

لقطات مؤثرة.. انهيار هاني رمزي وشقيقه في وداع والدتهما
09:21

لقطات مؤثرة.. انهيار هاني رمزي وشقيقه في وداع والدتهما

شهدت جنازة والدة الفنان المصري هاني رمزي لحظات إنسانية مؤثرة، حيث بدا عليه وعلى شقيقه المستشار أمير رمزي التأثر الشديد والانهيار خلال وداع والدتهما الأخير، في مشاهد حزينة لامست مشاعر كل من تابعها.

09:21

لقطات مؤثرة.. انهيار هاني رمزي وشقيقه في وداع والدتهما

شهدت جنازة والدة الفنان المصري هاني رمزي لحظات إنسانية مؤثرة، حيث بدا عليه وعلى شقيقه المستشار أمير رمزي التأثر الشديد والانهيار خلال وداع والدتهما الأخير، في مشاهد حزينة لامست مشاعر كل من تابعها.

اخترنا لك
نجم كوري يتعرّض لوعكة صحية خطيرة أثناء التصوير تفقده سمعه
11:11
اليسا تشعل أجواء تونس ومعجبة تنهار لحظة رؤيتها
10:33
لقطات مؤثرة.. انهيار هاني رمزي وشقيقه في وداع والدتهما
09:21
الهام الفضالة توجه رسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر بعد براءتها
08:52

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025