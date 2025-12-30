الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين
مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين
A-
A+

مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين

فن

2025-12-30 | 04:04
مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين

أعلن نقيب نقابة الموسيقيين الفنان مصطفى كامل إحالة كلٍّ من حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، وأحمد أبو المجد، السكرتير العام، إلى مجلس التأديب، على خلفية الأزمات الإدارية الأخيرة داخل النقابة.

وأوضحت النقابة أن قرار الإحالة يأتي في إطار التحقيق بالمخالفات الإدارية وفق اللوائح الناظمة للعمل النقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات محتملة. في المقابل، نفى حلمي عبد الباقي صحة الاتهامات، مؤكدًا أن جلسة التحقيق لم تُعقد رسميًا، وأن ما يُتداول عن رفضه الرد على اتهامات عارٍ من الصحة، مشددًا على عدم وجود أي مخالفات رسمية منسوبة إليه حتى الآن.
كما أعلن تقدّمه بطعن قانوني بقرار الإحالة، متمسكًا بكامل حقوقه الدستورية والقانونية، وكشف أن الإجراءات جرى تعليقها مؤقتًا إلى حين البتّ في الطعن ضمن الأطر القانونية المعتمدة داخل النقابة.

اقرأ ايضا في فن

تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل
05:48

تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل

تحوّل حفل زفاف حفيدة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم وصانع المحتوى المعروف كروان مشاكل، الذي أُقيم مساء الاثنين 29 كانون الأول 2025 في إحدى قاعات الأفراح في مصر، إلى مشهد صادم بعد أن خرج عن السيطرة بالكامل، مع تسجيل حالات إغماء وفوضى عارمة نتيجة الزحام الشديد وغياب التنظيم.

05:48

تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل

تحوّل حفل زفاف حفيدة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم وصانع المحتوى المعروف كروان مشاكل، الذي أُقيم مساء الاثنين 29 كانون الأول 2025 في إحدى قاعات الأفراح في مصر، إلى مشهد صادم بعد أن خرج عن السيطرة بالكامل، مع تسجيل حالات إغماء وفوضى عارمة نتيجة الزحام الشديد وغياب التنظيم.

سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل
04:41

سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل

تصدّر خبر ضبط عنصر مسلّح متلبّسًا بمحاولة سرقة منزل عائلة الفنان علي الديك في شارع الجمهورية بمدينة اللاذقية مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، لما يحمله من أبعاد أمنية وحساسية شعبية.

04:41

سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل

تصدّر خبر ضبط عنصر مسلّح متلبّسًا بمحاولة سرقة منزل عائلة الفنان علي الديك في شارع الجمهورية بمدينة اللاذقية مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، لما يحمله من أبعاد أمنية وحساسية شعبية.

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور
11:18

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات تؤكد أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز من مواليد عام 1989، ما يعني أنها تبلغ 36 عامًا، في خبر لاقى تفاعلًا إيجابيًا واسعًا بين المتابعين.

11:18

الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات تؤكد أن الإعلامية مهيرة عبد العزيز من مواليد عام 1989، ما يعني أنها تبلغ 36 عامًا، في خبر لاقى تفاعلًا إيجابيًا واسعًا بين المتابعين.

اخترنا لك
تدافع وفوضى واغماءات .. كارثة اصابت حفل زفاف كروان مشاكل
05:48
سرقة منزل عائلة علي الديك في اللاذقية وشقيقه عمار الديك يتدخل
04:41
الكشف عن عمر مهيرة عبد العزيز يشعل تفاعلًا واسعًا بين الجمهور
11:18
وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض وأول تعليق له محزن
08:08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025