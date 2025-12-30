مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي للتحقيق داخل نقابة الموسيقيين

أعلن نقيب الموسيقيين الفنان إحالة كلٍّ من ، وكيل أول النقابة، وأحمد أبو المجد، السكرتير العام، إلى ، على خلفية الأزمات الإدارية داخل النقابة.

وأوضحت النقابة أن قرار الإحالة يأتي في إطار التحقيق بالمخالفات الإدارية وفق اللوائح الناظمة للعمل النقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات محتملة. في المقابل، نفى صحة الاتهامات، مؤكدًا أن جلسة التحقيق لم تُعقد رسميًا، وأن ما يُتداول عن رفضه الرد على اتهامات عارٍ من الصحة، مشددًا على عدم وجود أي مخالفات رسمية منسوبة إليه حتى الآن.

كما أعلن تقدّمه بطعن قانوني بقرار الإحالة، متمسكًا بكامل حقوقه الدستورية والقانونية، وكشف أن الإجراءات جرى تعليقها مؤقتًا إلى حين البتّ في الطعن ضمن الأطر القانونية المعتمدة داخل النقابة.