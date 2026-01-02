الأخبار
2026-01-02 | 04:09
بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز.. آن الرفاعي تودع 2025 برسالة مؤثرة :عام علمني الكثير
بشعار الامتنان والقوة، طوت مصممة الأزياء آن الرفاعي صفحة الماضي، لتستقبل العام الجديد 2026 برسالة "انتصار نفسية" لافتة، بعد أزمة انفصالها عن الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أن عام 2025 كان رغم تحدياته "الأجمل" والأكثر نضجا

عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، استعرضت آن الرفاعي شريط ذكرياتها لعام مضى، معتبرة إياه عاماً للتحولات الجذرية. وكتبت بلهجة مليئة بالثقة: "شكراً للأشخاص الذين التقيت بهم، وللعلاقات التي ازدادت قوة.. عام علّمني الكثير وكان عاماً للبدايات الجديدة والنمو المستمر."

يأتي هذا الظهور القوي لآن الرفاعي كإعلان رسمي لتجاوزها تداعيات الانفصال الذي وقع بعد زواج استمر 14 عاماً، والذي كان قد كشف عنه كريم محمود عبد العزيز عبر "ستوري" إنستغرام, وهي الخطوة التي وصفتها آن حينها بأنها تمت "  ورقة طلاق"، مختتمة حديثها بآية قرآنية تعكس إيمانها العميق.

أكدت آن أن الذكريات الأغلى بقيت في قلبها مع أشخاص "أغلى من أن توصف"، مشيرة إلى أن غياب البعض عن الصور لا يعني غيابهم عن الحكاية، في إشارة إلى دائرة الدعم الجديدة التي أحاطت بها بعد خروجها من علاقتها السابقة.

بهذه الإطلالة، تبدأ آن الرفاعي عامها الجديد ليس فقط كمصممة أزياء، بل كنموذج للمرأة التي تحول الأزمات الشخصية إلى قوة دافعة للعمل والنجاح، مغلقة باب الجدل خلفها بالحمد والتركيز على المستقبل

