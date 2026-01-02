بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز.. آن الرفاعي تودع 2025 برسالة مؤثرة :عام علمني الكثير

عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، استعرضت آن الرفاعي شريط ذكرياتها لعام مضى، معتبرة إياه عاماً للتحولات الجذرية. وكتبت بلهجة مليئة بالثقة: "شكراً للأشخاص الذين التقيت بهم، وللعلاقات التي ازدادت قوة.. عام علّمني الكثير وكان عاماً للبدايات الجديدة والنمو المستمر."
يأتي هذا الظهور القوي لآن الرفاعي كإعلان رسمي لتجاوزها تداعيات الانفصال الذي وقع بعد زواج استمر 14 عاماً، والذي كان قد كشف عنه كريم محمود عبد العزيز عبر "ستوري" إنستغرام, وهي الخطوة التي وصفتها آن حينها بأنها تمت " ورقة طلاق"، مختتمة حديثها بآية قرآنية تعكس إيمانها العميق.
أكدت آن أن الذكريات الأغلى بقيت في قلبها مع أشخاص "أغلى من أن توصف"، مشيرة إلى أن غياب البعض عن الصور لا يعني غيابهم عن الحكاية، في إشارة إلى دائرة الدعم الجديدة التي أحاطت بها بعد خروجها من علاقتها السابقة.
بهذه الإطلالة، تبدأ آن الرفاعي عامها الجديد ليس فقط كمصممة أزياء، بل كنموذج للمرأة التي تحول الأزمات الشخصية إلى قوة دافعة للعمل والنجاح، مغلقة باب الجدل خلفها بالحمد والتركيز على المستقبل.
حسم الشاعر العراقي فائق حسن الجدل المثار حول انفصاله عن الفنانة أصالة بمفاجأة غير متوقعة في كواليس حفلها بمدينة العلا السعودية ليلة رأس السنة 2026، مؤكداً استقرار حياتهما الزوجية.
نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها في "إنستغرام" صورة عبر خاصية القصص المصوّرة هي الأبرز في استقبال عام 2026، حيث جمعتها بطليقها النجم تامر حسني وأطفالهما الثلاثة في مشهد عائلي دافئ كشف عن حجم الود والتقارب المستمر بينهما رغم الانفصال.
استقبل سلطان الطرب جورج وسوف العام الجديد 2026، جامعاً في ليلة واحدة بين نجوميته الطاغية ووجهه الإنساني كجد ّفقد أشعل الوسوف مسرح "دبي أوتودروم" في منطقة موتور سيتي بحفلٍ جماهيري حاشد وصف بـ "كامل العدد".