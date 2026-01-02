بعد طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز.. آن الرفاعي تودع 2025 برسالة مؤثرة :عام علمني الكثير

عبر حسابها الرسمي على " "، استعرضت آن الرفاعي شريط ذكرياتها لعام مضى، معتبرة إياه عاماً للتحولات الجذرية. وكتبت بلهجة مليئة بالثقة: "شكراً للأشخاص الذين التقيت بهم، وللعلاقات التي ازدادت قوة.. عام علّمني الكثير وكان عاماً للبدايات الجديدة والنمو المستمر."



يأتي هذا الظهور القوي لآن الرفاعي كإعلان رسمي لتجاوزها تداعيات الانفصال الذي وقع بعد زواج استمر 14 عاماً، والذي كان قد كشف عنه محمود عبر " " إنستغرام, وهي الخطوة التي وصفتها آن حينها بأنها تمت " ورقة طلاق"، مختتمة حديثها بآية قرآنية تعكس إيمانها العميق.



أكدت آن أن الذكريات الأغلى بقيت في قلبها مع أشخاص "أغلى من أن توصف"، مشيرة إلى أن غياب البعض عن الصور لا يعني غيابهم عن الحكاية، في إشارة إلى دائرة الدعم الجديدة التي أحاطت بها بعد خروجها من علاقتها السابقة.



بهذه الإطلالة، تبدأ آن الرفاعي عامها الجديد ليس فقط كمصممة أزياء، بل كنموذج للمرأة التي تحول الأزمات الشخصية إلى قوة دافعة للعمل والنجاح، مغلقة باب الجدل خلفها بالحمد والتركيز على .