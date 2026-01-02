تامر حسني وبسمة بوسيل يفاجئان الجمهور مع بداية 2026.. هل عادا لبعضهما؟

وما زاد من المتابعين وتفاعلهم، هو اختيار بسمة لأغنية تامر "واحنا سوا سوا ولا الهوا يشغلنا" لتكون الموسيقى المرافقة للصورة، مما اعتبره الجمهور تأكيداً على متانة العلاقة الأسرية ورسالة غير مباشرة بأن الخلافات خلفهم.

هذه الجمعة العائلية لم تكن مجرد احتفال، بل كانت رداً عملياً وحاسماً على حملة التشويه التي تعرضت لها بسمة مؤخراً من قِبل عرافة تُدعى "كابي عبدالله"، والتي اتهمتها كذباً بالتسبب في مرض تامر حسني وأساءت لنساء .

وبالتوازي مع نشر الصورة، أعلنت سارة رويش، محامية بسمة بوسيل، تحريك دعوى جنائية رسمية ضد العرافة بتهمة السب والقذف والتشهير، مؤكدة أن الأمر بات في يد السلطات المختصة لمحاسبة كل من ينشر أخباراً كاذبة.