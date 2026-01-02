تامر حسني وبسمة بوسيل يفاجئان الجمهور مع بداية 2026.. هل عادا لبعضهما؟

وما زاد من حماس المتابعين وتفاعلهم، هو اختيار بسمة لأغنية تامر "واحنا سوا سوا ولا الهوا يشغلنا" لتكون الموسيقى المرافقة للصورة، مما اعتبره الجمهور تأكيداً على متانة العلاقة الأسرية ورسالة غير مباشرة بأن الخلافات خلفهم.
هذه الجمعة العائلية لم تكن مجرد احتفال، بل كانت رداً عملياً وحاسماً على حملة التشويه التي تعرضت لها بسمة مؤخراً من قِبل عرافة تُدعى "كابي عبدالله"، والتي اتهمتها كذباً بالتسبب في مرض تامر حسني وأساءت لنساء المغرب.
بذلك، افتتحت بسمة بوسيل عامها الجديد بصورة تجمع شمل العائلة، وبقانون يحمي خصوصيتها، لتغلق الباب نهائياً أمام محاولات الإساءة لعلاقتها بتامر حسني.
حسم الشاعر العراقي فائق حسن الجدل المثار حول انفصاله عن الفنانة أصالة بمفاجأة غير متوقعة في كواليس حفلها بمدينة العلا السعودية ليلة رأس السنة 2026، مؤكداً استقرار حياتهما الزوجية.
بشعار الامتنان والقوة، طوت مصممة الأزياء آن الرفاعي صفحة الماضي، لتستقبل العام الجديد 2026 برسالة "انتصار نفسية" لافتة، بعد أزمة انفصالها عن الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أن عام 2025 كان رغم تحدياته "الأجمل" والأكثر نضجا
استقبل سلطان الطرب جورج وسوف العام الجديد 2026، جامعاً في ليلة واحدة بين نجوميته الطاغية ووجهه الإنساني كجد ّفقد أشعل الوسوف مسرح "دبي أوتودروم" في منطقة موتور سيتي بحفلٍ جماهيري حاشد وصف بـ "كامل العدد".