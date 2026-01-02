فائق حسن يحسم جدل انفصاله عن زوجته اصاله بطريقة غير متوقعة في حفلها ليلة رأس السنه

ووثّق فيديو نشرته شركة "روتانا" تفاصيل المفاجأة التي روتها أصالة بعفوية على المسرح؛ حيث أخبرها أحد الأصدقاء بوجود شخص يحمل باقة ورد ويرغب في تحيتها، لتتفاجأ بأنه زوجها فائق حسن الذي جاء للاحتفال معها بالعام الجديد دون علمها، واصفةً الموقف بأنه من أجمل مفاجآت حياتها.
وكانت اصاله قد أحيت حفلا غنائيا ضخما في العلا بمشاركة الفنان آدم، قدمت خلاله مجموعة من أعمالها القديمة والحديثة وسط حضور جماهيري كبير.
نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها في "إنستغرام" صورة عبر خاصية القصص المصوّرة هي الأبرز في استقبال عام 2026، حيث جمعتها بطليقها النجم تامر حسني وأطفالهما الثلاثة في مشهد عائلي دافئ كشف عن حجم الود والتقارب المستمر بينهما رغم الانفصال.
بشعار الامتنان والقوة، طوت مصممة الأزياء آن الرفاعي صفحة الماضي، لتستقبل العام الجديد 2026 برسالة "انتصار نفسية" لافتة، بعد أزمة انفصالها عن الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤكدة أن عام 2025 كان رغم تحدياته "الأجمل" والأكثر نضجا
استقبل سلطان الطرب جورج وسوف العام الجديد 2026، جامعاً في ليلة واحدة بين نجوميته الطاغية ووجهه الإنساني كجد ّفقد أشعل الوسوف مسرح "دبي أوتودروم" في منطقة موتور سيتي بحفلٍ جماهيري حاشد وصف بـ "كامل العدد".