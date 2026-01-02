فائق حسن يحسم جدل انفصاله عن زوجته اصاله بطريقة غير متوقعة في حفلها ليلة رأس السنه

ووثّق فيديو نشرته شركة " " تفاصيل المفاجأة التي روتها بعفوية على المسرح؛ حيث أخبرها أحد الأصدقاء بوجود شخص يحمل باقة ورد ويرغب في تحيتها، لتتفاجأ بأنه زوجها فائق حسن الذي جاء للاحتفال معها بالعام الجديد دون علمها، واصفةً الموقف بأنه من أجمل مفاجآت حياتها.

جاءت هذه الخطوة لتقطع الطريق على أنباء الانفصال التي ترددت مؤخراً عبر ، مؤكدة استقرار علاقتهما الزوجية في عكس الكثير من الدفء والانسجام.

وكانت اصاله قد أحيت حفلا غنائيا ضخما في بمشاركة الفنان آدم، قدمت خلاله مجموعة من أعمالها القديمة والحديثة وسط حضور جماهيري كبير.