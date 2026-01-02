حلقة استثنائية من "المؤثر الحقيقي" الليلة على يوتيوب الجديد فن

كشف الفنان المصري عبد الله مشرف عن آخر مستجدات حالته الصحية، مؤكدًا أن وضعه مستقر في الوقت الحالي ولا يستدعي دخوله إلى المستشفى، مطمئنًا جمهوره ومحبيه عليه.
في الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة، عُثر على فيكتوريا كافكا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، متوفاة داخل أحد الفنادق الفاخرة في مدينة سان فرانسيسكو، عن عمر ناهز 34 عاماً.
قامت نجمة هوليوود أنجيلينا جولي، يوم الجمعة، بزيارة إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في جولة إنسانية هدفت إلى الاطلاع عن قرب على الأوضاع الإنسانية في المنطقة.