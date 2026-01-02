حلقة استثنائية من "المؤثر الحقيقي" الليلة على يوتيوب الجديد فن

في الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة، عُثر على فيكتوريا كافكا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، متوفاة داخل أحد الفنادق الفاخرة في مدينة سان فرانسيسكو، عن عمر ناهز 34 عاماً.

