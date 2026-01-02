أنجلينا جولي بزيارة انسانية لمعبر رفح وتوجه رسالة مؤثرة

وخلال الزيارة، التقت جولي بعدد من أعضاء الهلال الأحمر المصري وسائقي شاحنات المساعدات الإنسانية، واستمتعت إلى شرح مفصل حول آليات نقل الإغاثة إلى ، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع المحاصر. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الزيارة جاءت في إطار اهتمامها بمتابعة أوضاع الجرحى الذين تم نقلهم إلى الأراضي لتلقي العلاج، إضافة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين.



وأعربت الممثلة العالمية، التي شغلت سابقًا منصب مبعوثة خاصة لمفوضية لشؤون اللاجئين، عن صدمتها العميقة من الشهادات التي استمعت إليها من الجرحى الفلسطينيين، مؤكدة أن حجم المعاناة الإنسانية يفوق أي وصف. وفي المقابل، أشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في مدينة العريش، ووصفت عملهم بالمثال الحي للبطولة والتفاني في أداء الواجب الإنساني.



وكان مجاور، محافظ شمال سيناء، في استقبال أنجيلينا جولي والوفد المرافق لها، مرحبًا بالزيارة التي تسهم في تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه سيناء باعتبارها شريان الإغاثة لقطاع غزة. واصطحب المحافظ الوفد في جولة شملت عددًا من المنشآت الطبية والمناطق القريبة من خط التماس الحدودي.



كما شملت الزيارة تفقد مخازن المساعدات الإنسانية واللوجستية، حيث اطّلعت جولي على آليات فرز وتجهيز القوافل الإغاثية، وأبدت إعجابها بمستوى التنظيم والدقة في العمل الذي تقوم به الجهات المصرية المعنية. وتوقفت الجولة أيضًا عند معبر رفح البري، حيث تعرّفت على إجراءات العبور والتنسيق القائم مع الهلال الأحمر المصري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.



وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبيد أن مصر تفتح قلبها قبل حدودها للأشقاء، مشددة على أن التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين يهدف إلى تذليل العقبات وضمان وصول الدعم الإنساني إلى مستحقيه .