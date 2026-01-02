الأخبار
العثور على ابنة تومي لي جونز متوفاة داخل فندق فاخر
العثور على ابنة تومي لي جونز متوفاة داخل فندق فاخر
العثور على ابنة تومي لي جونز متوفاة داخل فندق فاخر

فن

2026-01-02 | 10:35
العثور على ابنة تومي لي جونز متوفاة داخل فندق فاخر
العثور على ابنة تومي لي جونز متوفاة داخل فندق فاخر

في الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة، عُثر على فيكتوريا كافكا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، متوفاة داخل أحد الفنادق الفاخرة في مدينة سان فرانسيسكو، عن عمر ناهز 34 عاماً.

وأفاد قسم الإطفاء في سان فرانسيسكو بأنه تلقى بلاغاً لطلب مساعدة طبية عند الساعة 2:52 فجراً، حيث توجهت الفرق المختصة إلى فندق فيرمونت سان فرانسيسكو. كما حضرت شرطة سان فرانسيسكو وفريق الطب الشرعي إلى المكان، في حين لم يُعلن حتى الآن عن سبب الوفاة، بحسب ما نقلته صحيفة Daily Mail.

ويُذكر أن تومي لي جونز رُزق بفيكتوريا وشقيقها أوستن من زوجته الثانية كيمبرليا كلوغلي، التي استمرت علاقتهما الزوجية بين عامي 1981 و1996. وُلدت فيكتوريا كافكا جونز في 3 سبتمبر/أيلول 1991، وظهرت للمرة الأولى على الشاشة عام 2002 بدور صغير في فيلم Men in Black II إلى جانب والدها.

كما شاركت خلال طفولتها في عدد محدود من الأعمال الفنية، من بينها حلقة من مسلسل One Tree Hill عام 2005، إضافة إلى فيلم The Three Burials of Melquiades Estrada الذي أخرجه والدها في العام نفسه. ورغم ابتعادها لاحقاً عن التمثيل، ظلت تحضر بعض المناسبات الفنية برفقة والدها، دون أن تسجل أي ظهور جديد على الشاشة في السنوات الأخيرة.

