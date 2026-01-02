عبد الله مشرف يكشف تطورات وضعه الصحي

وقال مشرف، في تصريحات صحفية، إن الرعاية الصحية التي يحظى بها والدعم المستمر من الدولة سهّلا عليه متابعة علاجه دون أي معاناة، معربًا عن امتنانه الكبير للجمهور الذي يحرص دائمًا على السؤال عنه ومساندته في مختلف الظروف.



وكانت ابنة الفنان عبد مشرف قد حرصت في وقت سابق على طمأنة الجمهور على صحة والدها، موضحة أنه بخير ويتابع حالته الصحية بشكل منتظم، مشيرة إلى أنه لا يزال يتلقى عروضًا فنية، إلا أنه يفضّل الابتعاد عن الساحة الفنية في الوقت الحالي بسبب تقدّمه في السن.



وأعربت عن استيائها الشديد من الشائعات التي تطارد والدها بين الحين والآخر، سواء تلك المتعلقة بتدهور حالته الصحية أو الشائعات التي تتحدث عن وفاته، مؤكدة أن هذه غير الصحيحة تسبّب قلقًا للأسرة ولجمهوره.



ويُعد عبد الله مشرف من الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في الدراما والسينما ، من خلال أدوار مميزة جمعت بين والدراما، ولا يزال يحظى بمحبة من الجمهور، الذي يحرص على الاطمئنان عليه ومتابعة أخباره باستمرار.