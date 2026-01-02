عبد الله مشرف يكشف تطورات وضعه الصحي

في الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة، عُثر على فيكتوريا كافكا جونز، ابنة الممثل الأميركي الشهير تومي لي جونز، متوفاة داخل أحد الفنادق الفاخرة في مدينة سان فرانسيسكو، عن عمر ناهز 34 عاماً.
قامت نجمة هوليوود أنجيلينا جولي، يوم الجمعة، بزيارة إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في جولة إنسانية هدفت إلى الاطلاع عن قرب على الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
سهرة مختلفة بانتظاركم الليلة الساعة 21:00 مع برنامج المؤثر الحقيقي، حيث تطل ريما كركي مع المؤثر اللبناني بوب هركل ومجموعة من أبرز المؤثرين في العالم العربي بحوارات صادقة وتجارب من قلب السوشال ميديا، تابعوا الحلقة على قناة "الجديد فن" عبر يوتيوب.