مينا نور الدين تعلن اعتزال الفن وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها

فاجأت الممثلة جمهورها بإعلان اعتزالها الفن نهائيًا، في خطوة غير متوقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية.

جاء قرار اعتزال عبر تدوينة نشرتها من خلال خاصية القصص على حسابها الرسمي في " "، حيث أكدت بشكل صريح توقفها عن الاستمرار في الوسط الفني، قائلة: انتهى مشواري الصغير بالوسط الفني، وهي عبارة فتحت باب التساؤلات لدى متابعيها.

ورغم الإعلان الواضح، لم تكشف الممثلة عن الأسباب المباشرة التي دفعتها إلى هذا القرار، إلا أن كلماتها حملت طابعًا غامضًا، عندما أشارت إلى أن قدرها قد يكون بعيدًا عن حلمها بالفن، ما دفع البعض للتكهن بوجود ضغوط شخصية أو مهنية خلف الاعتزال المبكر.

حرصت مينا نور الدين على رسالة وداع مؤثرة لزملائها في الوسط الفني، مؤكدة أنها لم تدخل في أي خلافات خلال مسيرتها، وقالت: كما دخلت الوسط الفني بكل حب، أخرج منه بالطريقة ذاتها، متمنية النجاح والتوفيق لجميع من عملت معهم.

دأت مينا نور الدين مشوارها الفني عام 2018 من خلال مشاركتها في الموسم الرابع من البرنامج التلفزيوني الهزلي الشهير "ولاية بطيخ"، قبل أن تواصل حضورها في عدد من أعمال الدراما العراقية، من بينها: "غايب في بلاد العجايب"، "بنج عام"، "العدلين"، "بنات صالح"، "محتوى خابط"، "مستر أمبير"، و "عسل مسموم".