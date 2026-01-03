أنغام توجه رسالة مؤثرة للمايسترو هاني فرحات: دائما مسنودة عليك

في لفتة عكست عمق العلاقة الفنية والإنسانية التي تجمعهما، وجّهت المطربة أنغام رسالة خاصة إلى المايسترو هاني فرحات عقب حفل «ليلة الحب» الذي أُقيم ليلة رأس السنة في ، ضمن فعاليات موسم الرياض، مؤكدة اعتزازها بالشراكة التي جمعتهما عبر سنوات من النجاحات المتواصلة.

