أنغام توجه رسالة مؤثرة للمايسترو هاني فرحات: دائما مسنودة عليك

وشاركت أنغام جمهورها صورة تجمعها بهاني فرحات عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أرفقتها بتعليق قالت فيه: «أخي وصديقي وزميل العمر والنجاح المايسترو هاني فرحات، يا رب سنة سعيدة عليك ودايمًا مسنودة عليك»، في عبارة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين لما تحمله من محبة وتقدير متبادل.
وكانت أنغام قد أحيت حفلاً جماهيرياً ضخماً احتفالاً برأس السنة 2026 في الرياض
، وسط حضور كثيف وتفاعل كبير مع باقة من أبرز أعمالها. وشهد الحفل مفاجأة فنية لافتة تمثلت بمشاركة النجمة
العالمية توني براكستون، التي صعدت إلى المسرح وقدّمت دويتو مع أنغام، في تعاون نادر أشعل حماس
الجمهور وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
.