ميريام فارس بفيديو عائلي عفوي على انغام اغنيتها "انا والشوق"

وحرصت "ملكة المسرح" كعادتها في المناسبات على ابتكار ألعاب تعتمد على الرسم والألوان وتركيب الأشكال، بهدف تنمية مهارات طفليها الفكرية والاستمتاع بوقتهما معاً في أجواء مليئة بالمرح والذكاء.

وخلال هذه اللقطات التي شاركتها مع جمهورها، وثقت ميريام لحظة عائلية دافئة بمشاركة زوجها السيد داني متري، حيث قاموا بطباعة أشكال أقدامهم وأيديهم مع الحروف الأولى من أسمائهم وتزيينها بأسلوب فني، مع استمرارها في اتباع نهج الخصوصية من خلال اختيار زوايا تصوير تخفي ملامح زوجها.

وعلى المقلب الآخر، ومع انطلاقة عام 2026، عادت أغنية ميريام الشهيرة "أنا والشوق" لتتصدر المشهد الفني من جديد رغم مرور أكثر من 22 عاماً على إصدارها. حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، واستخدم الجمهور الأغنية خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد، مما أعاد بريق هذا العمل الكلاسيكي إلى الواجهة بأسلوب عصري يثبت نجاح ميريام