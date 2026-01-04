ابنة الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي بظهور نادر... خطفت الأنظار باناقتها

حيث أعادت نشر صور ابنتها عبر صفحتها الخاصة بها معبرة عن اعتزازها وفخرها بها ووصفها بأنها ابنتي وردتي مع الحرص التام على إخفاء وجه ابنتها بشكل كامل واستعراض شعرها الناعم الذي يغطي كامل ظهرها وإطلالاتها الملفتة التي تعكس ذوقاً رفيعاً.

وتكشف الصور اهتمام فاطمة الدقيق بتنسيق الإكسسوارات والألوان حيث اختارت معطفاً من دار سكياباريلي وتألقت في إطلالة ثانية بمجموعة أنيقة من ديور ويبدو أن ابنة أحلام ورثت عن والدتها الشغف بالأناقة والتركيز على كافة تفاصيل الإطلالة الفاخرة من معطف الفرو وصولاً إلى حقيبة هيمالايا النادرة من علامة هيرميس والمجوهرات الماسية الفخمة مع الاستمرار في الحفاظ على خصوصية ملامحها بعيداً عن السوشيال ميديا

ويذكر أن فاطمة هي الابنة الوسطى للنجمة أحلام و مبارك الهاجري اللذين تزوجا في عام ألفين وثلاثة ورزقا بفاهد عام ألفين وأربعة وفاطمة عام ألفين وثمانية ولولوة عام ألفين وعشرة.