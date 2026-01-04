نقابة الفنانيين السوريين تنفي خبر وفاة الممثل بسام كوسا

وتعد هذه الشائعة ليست الأولى التي تلاحق النجم القدير الذي بدأ فعلياً قبل أسابيع تصوير مسلسله الرمضاني الجديد والمقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2026.
فقدت الساحة الثقافية والسينمائية المصرية، اليوم الأحد، السيناريست والكاتبة هناء عطية بعد صراع طويل مع المرض، لتغيب إحدى الأصوات الإبداعية التي تركت بصمة واضحة في السينما والأدب منذ أواخر الثمانينيات.
في حلقة تحمل الكثير من المكاشفة والصدق، يطلّ فارس كرم ضيفًا على برنامج Neshan X مع نيشان، كاشفًا جوانب لم تُروَ سابقًا من حياته الشخصية والعائلية، ومتحدثًا بجرأة عن محطات شكّلت شخصيته الإنسانية والفنية. فارس كرم يروي تفاصيل خاصة عن علاقته بوالدته وتأثيرها العميق في قراراته ومسيرته، ويتوقف عند تجربة الزواج والطلاق بكل ما حملته من دروس وانكسارات ونضج، إلى جانب مراجعة صريحة لمسيرته الفنية، النجاحات، التحديات، والضغوط التي رافقته بعيدًا عن الأضواء.
أصدرت إدارة المسرح الذي استضاف حفل الفنان وائل جسار ليلة رأس السنة في العراق بياناً توضيحياً لوضع النقاط على الحروف بعد الجدل الكبير الذي أثاره بعد عدم استكمال السهرة.