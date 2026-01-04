غسان مسعود يحدث جدلا كبيرا بحديثه عن الاعتزال وهذا ما كشفه

عبر الفنان السوري غسان مسعود في لقاء له مع الإعلامية شيرين
سليمان على قناة
صدى البلد عن ارتباطه العميق بمصر، مشدداً على أنه لا يمكنه أن يصف ذلك الحب بالكلمات، قائلاً: "مصر هي قاطرة الأمة ووعاء حضارتها، هي هبة النيل
العظيم والأهرامات، ولا يمكنني وصف حبي لها بالكلمات. أصدقائي المصريون جميعهم يعرفون صدق هذا الحب، وهذا ما يجعلني فخورًا بكل تقدير يتم منحي إياه داخل مصر. مصر ستظل رائدة وباقية".
وعن ترشيحه لجائزة النيل المصرية
، أوضح غسان مسعود أن الأمر كان بمثابة شرف عظيم له، مشدداً على أن الإنجازات الفنية التي تتوج بهذا النوع من الجوائز تمثل ذروة مشوار الفنان.
وتابع غسان مسعود: "هذا شرف عظيم، ليس بعده شرف، وقد أفكر في الاعتزال بعد الحصول على مثل هذه الجوائز".