غسان مسعود يحدث جدلا كبيرا بحديثه عن الاعتزال وهذا ما كشفه

فاجأ الفنان السوري غسان مسعود الجمهور بالحديث عن إمكانية اعتزاله الفن بعد ترشحه لجائزة الدولة التقديرية، تكريماً لمسيرته الفنية الطويلة، مشيراً إلى وجود بعض العوامل التي تحكمت في اختياراته الفنية على مدار سنوات، كان من بينها مفهوم الشرف الذي كان أكثر ما يجذبه في السيناريو.



عبر الفنان السوري غسان مسعود في لقاء له مع الإعلامية سليمان على صدى البلد عن ارتباطه العميق بمصر، مشدداً على أنه لا يمكنه أن يصف ذلك الحب بالكلمات، قائلاً: "مصر هي قاطرة الأمة ووعاء حضارتها، هي هبة العظيم والأهرامات، ولا يمكنني وصف حبي لها بالكلمات. أصدقائي المصريون جميعهم يعرفون صدق هذا الحب، وهذا ما يجعلني فخورًا بكل تقدير يتم منحي إياه داخل مصر. مصر ستظل رائدة وباقية".

وعن ترشيحه لجائزة النيل ، أوضح غسان مسعود أن الأمر كان بمثابة شرف عظيم له، مشدداً على أن الإنجازات الفنية التي تتوج بهذا النوع من الجوائز تمثل ذروة مشوار الفنان.



وتابع غسان مسعود: "هذا شرف عظيم، ليس بعده شرف، وقد أفكر في الاعتزال بعد الحصول على مثل هذه الجوائز".