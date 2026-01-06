محمد رمضان يثير الجدل.. خلع حذائه على المسرح وقبّل رأس فتاة

اثار الفنان جدلا واسعا بسبب ما قام به على المسرح خلال حفل جولة باستاد مساء أمس الاثنين.



وخلال الحفل توقف عن الغناء حيث خلع حذاءه وطلب تبديله أمام الجمهور منتقداً مساعده، قائلاً:"أيها المساعدون.. أين حذائي النايكي ؟"، وتابع مازحاً:"الاستايلست تقريباً غلط ولبسني جزمة أخته.. كعبها غريب جداً".

فيما ظهرت إحدى مساعداته على المسرح، لتقوم بتغيير حذاءه وربطه له أمام الجمهور في أثار بعض الانتقادات من قبل متبعي رمضان.