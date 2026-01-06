الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محمد رمضان يثير الجدل.. خلع حذائه على المسرح وقبّل رأس فتاة
محمد رمضان يثير الجدل.. خلع حذائه على المسرح وقبّل رأس فتاة
محمد رمضان يثير الجدل.. خلع حذائه على المسرح وقبّل رأس فتاة

فن

2026-01-06 | 05:06
محمد رمضان يثير الجدل.. خلع حذائه على المسرح وقبّل رأس فتاة
محمد رمضان يثير الجدل.. خلع حذائه على المسرح وقبّل رأس فتاة

اثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا بسبب ما قام به على المسرح خلال حفل جولة كأس العالم باستاد القاهرة مساء أمس الاثنين.

وخلال الحفل توقف رمضان عن الغناء حيث خلع حذاءه وطلب تبديله أمام الجمهور منتقداً مساعده، قائلاً:"أيها المساعدون.. أين حذائي النايكي الأبيض؟"، وتابع مازحاً:"الاستايلست تقريباً غلط ولبسني جزمة أخته.. كعبها غريب جداً".
فيما ظهرت إحدى مساعداته على المسرح، لتقوم بتغيير حذاءه وربطه له أمام الجمهور في مشهد أثار بعض الانتقادات من قبل متبعي رمضان.

أحمد مكي يلجأ للقانون بعد أزمة مالية مع مديرة أعماله السابقة
أحمد مكي يلجأ للقانون بعد أزمة مالية مع مديرة أعماله السابقة

حرر الفنان المصري أحمد مكي محضرًا رسميًا ضد مديرة أعماله السابقة، على خلفية خلافات مالية نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تعثر محاولات تسوية الأمر وديًا.

المخرج خالد دياب يودّع حماته ويوجّه رسالة مؤثرة
المخرج خالد دياب يودّع حماته ويوجّه رسالة مؤثرة

وصل جثمان حماة المخرج خالد دياب إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، حيث حضر عدد من أفراد العائلة والأقارب لتقديم واجب العزاء ومشاركة الأسرة لحظات الوداع.

رسالة مؤثرة من حنان ترك لابنها بعد تعرضه لكسر في الرقبة
رسالة مؤثرة من حنان ترك لابنها بعد تعرضه لكسر في الرقبة

حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك على الاطمئنان على الحالة الصحية لنجلها آدم، بعد تعرضه لكسر في الرقبة، معبّرة عن قلقها وداعية له بالشفاء العاجل.

أحمد مكي يلجأ للقانون بعد أزمة مالية مع مديرة أعماله السابقة
المخرج خالد دياب يودّع حماته ويوجّه رسالة مؤثرة
رسالة مؤثرة من حنان ترك لابنها بعد تعرضه لكسر في الرقبة
وفاة زوجة الاعلامي السعودي تركي الدخيل وهو ينعاها بكلمات مؤثرة
