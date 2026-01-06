عودة تامر حسني وبسمة بوسيل اصبحت قريبة.. مصادر تكشف التفاصيل

يبدو ان عودة الفنان المصري وطليقته الفنانة المغربية قد اصبحت قريبة، وذلك بحسب ما اكدت مصادر مقربة منهما.



وبحسب موقع " نت"، كشف مصدر مقرب من تامر أن علاقته ببسمة بوسيل شهدت حالات من الشد والجذب خلال العامين الماضيين، خاصة بعدما ظهرت بسمة بأحد البرامج الحوارية وتحدثت عن بعض الأمور الخاصة التي تخص علاقتها بتامر حسني.

وأضاف المصدر أن الأيام الماضية شهدت تحسناً كبيراً في علاقتهما والتي وصلت إلى حد انتهاء الخلافات بشكل كامل، خاصة بعد الأزمة الصحية الكبيرة التي مر بها والتي أظهرت المعدن النفيس لبسمة بوسيل، حيث إنها ساندته في محنته ولم تتركه طيلة فترة مرضه وما زالت تلازمه بشكل مستمر، كما أنها وفرت مناخاً جيداً لأبنائهما للتواجد بجوار والدهم.

وتابع المصدر أن هناك عدداً من الأصدقاء والأقارب تدخلوا من أجل إقناع تامر حسني وبسمة بوسيل بالعودة، خاصة أنهما أصبحا معاً في كافة المناسبات العامة والخاصة، واستمع الطرفان لنصائح المقربين ومن المتوقع أن يعلنا عن خبر عودتهما خلال الأيام القليلة ، بعد انتهاء تامر من بعض ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.