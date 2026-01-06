الأخبار
منى ابو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها ياسمين وتشارك صورا من الإحتفال العائلي
منى ابو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها ياسمين وتشارك صورا من الإحتفال العائلي
منى ابو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها ياسمين وتشارك صورا من الإحتفال العائلي

فن

2026-01-06 | 05:28
منى ابو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها ياسمين وتشارك صورا من الإحتفال العائلي
منى ابو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها ياسمين وتشارك صورا من الإحتفال العائلي

احتفلت الاعلامية اللبنانية منى ابو حمزة بخطوبة ابنتها ياسمين، حيث شاركت المتابعين فرحتها بهذه المناسبة العائلية.

ونشرت ابو حمزة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مجموعة صور وفيديوهات وثقت اجواء الحفل، وعلّقت بالقول:"مبروك راني وياسمين".
وقد حرص عدد من النجوم والمتابعين على تهنئة ابو حمزة بهذه المناسبة متمنين الفرحة والسعادة للعروسين.

