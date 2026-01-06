منى ابو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها ياسمين وتشارك صورا من الإحتفال العائلي

View this post on Instagram
حرر الفنان المصري أحمد مكي محضرًا رسميًا ضد مديرة أعماله السابقة، على خلفية خلافات مالية نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تعثر محاولات تسوية الأمر وديًا.
وصل جثمان حماة المخرج خالد دياب إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، حيث حضر عدد من أفراد العائلة والأقارب لتقديم واجب العزاء ومشاركة الأسرة لحظات الوداع.
حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك على الاطمئنان على الحالة الصحية لنجلها آدم، بعد تعرضه لكسر في الرقبة، معبّرة عن قلقها وداعية له بالشفاء العاجل.