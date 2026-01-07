عبير شمس الدين تخرج عن صمتها وتواجه مطلقي الشائعات

جاء رد عبير عبر حسابها الرسمي على " "، إذ نشرت صوراً لصفحات تداولت شائعات من بينها زائفة عن وفاتها في أحد مشافي ، إضافة إلى تصريحات منسوبة إليها لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن ما يجري تجاوز لكل القيم المهنية والأخلاقية.عبّرت عن استيائها الشديد من ملاحقة حياتها الشخصية بأحاديث ملفقة، معتبرة أن هذه التصرفات تعكس ضيق أفق مروجيها وغياب أي إحساس بالمسؤولية تجاه الحقيقة والجمهور، مشددة على أن استمرار هذا النهج لم يعد مقبولاً، خاصة عندما يتحوّل إلى إساءة مباشرة تمس الإنسان والفنان معاً.