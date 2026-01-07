الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عبير شمس الدين تخرج عن صمتها وتواجه مطلقي الشائعات
عبير شمس الدين تخرج عن صمتها وتواجه مطلقي الشائعات
A-
A+

عبير شمس الدين تخرج عن صمتها وتواجه مطلقي الشائعات

فن

2026-01-07 | 03:29
عبير شمس الدين تخرج عن صمتها وتواجه مطلقي الشائعات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عبير شمس الدين تخرج عن صمتها وتواجه مطلقي الشائعات

خرجت الفنانة السورية عبير شمس الدين عن صمتها لتضع حداً لحملات الشائعات والأخبار الكاذبة التي طالتها خلال الفترة الماضية، التي تمس حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، ما دفعها لتوجيه رسالة حازمة لمروجي هذه الأخبار.

جاء رد عبير عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إذ نشرت صوراً لصفحات تداولت شائعات من بينها أخبار زائفة عن وفاتها في أحد مشافي دمشق، إضافة إلى تصريحات منسوبة إليها لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن ما يجري تجاوز لكل القيم المهنية والأخلاقية.
عبّرت شمس الدين عن استيائها الشديد من ملاحقة حياتها الشخصية بأحاديث ملفقة، معتبرة أن هذه التصرفات تعكس ضيق أفق مروجيها وغياب أي إحساس بالمسؤولية تجاه الحقيقة والجمهور، مشددة على أن استمرار هذا النهج لم يعد مقبولاً، خاصة عندما يتحوّل إلى إساءة مباشرة تمس الإنسان والفنان معاً.
 

اقرأ ايضا في فن

تطور قضائي لافت في ملف محاكمة فضل شاكر وبطابع سري كامل
09:51

تطور قضائي لافت في ملف محاكمة فضل شاكر وبطابع سري كامل

في تطوّر قضائي بارز، حدّدت المحكمة العسكرية موعد الجلسة الأولى لمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر صباح يوم غدٍ الخميس 8 كانون الثاني/يناير، على أن تُعقد خلف أبواب مغلقة وبطابع سرّي كامل، بقرار صادر عن رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.

09:51

تطور قضائي لافت في ملف محاكمة فضل شاكر وبطابع سري كامل

في تطوّر قضائي بارز، حدّدت المحكمة العسكرية موعد الجلسة الأولى لمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر صباح يوم غدٍ الخميس 8 كانون الثاني/يناير، على أن تُعقد خلف أبواب مغلقة وبطابع سرّي كامل، بقرار صادر عن رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.

طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما
09:08

طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما

حُسمت رسميًا إجراءات طلاق النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني كيث أوربان بعد زواج استمر 19 عامًا، لتُطوى صفحة واحدة من أشهر الزيجات في هوليوود، بعد ثلاثة أشهر على تقديم كيدمان طلب الانفصال القانوني.

09:08

طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما

حُسمت رسميًا إجراءات طلاق النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني كيث أوربان بعد زواج استمر 19 عامًا، لتُطوى صفحة واحدة من أشهر الزيجات في هوليوود، بعد ثلاثة أشهر على تقديم كيدمان طلب الانفصال القانوني.

نانسي عجرم ترد على شائعات انفصالها وتوجه رسالة مؤثرة
07:38

نانسي عجرم ترد على شائعات انفصالها وتوجه رسالة مؤثرة

حلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في لقاء لافت اتسم بالصدق والبوح، حيث فتحت قلبها للحديث عن جوانب إنسانية وشخصية نادراً ما تتناولها في إطلالاتها الإعلامية، مقدمة صورة مختلفة عن المرأة خلف النجومية والأضواء.

07:38

نانسي عجرم ترد على شائعات انفصالها وتوجه رسالة مؤثرة

حلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في لقاء لافت اتسم بالصدق والبوح، حيث فتحت قلبها للحديث عن جوانب إنسانية وشخصية نادراً ما تتناولها في إطلالاتها الإعلامية، مقدمة صورة مختلفة عن المرأة خلف النجومية والأضواء.

اخترنا لك
تطور قضائي لافت في ملف محاكمة فضل شاكر وبطابع سري كامل
09:51
طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما
09:08
نانسي عجرم ترد على شائعات انفصالها وتوجه رسالة مؤثرة
07:38
شطب أسماء جديدة من نقابة الفنانين السوريين بسبب مواقفهم الداعمة لنظام الاسد
05:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026