اول ظهور لـ يعقوب بوشهري بعد اخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة
اول ظهور لـ يعقوب بوشهري بعد اخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة
اول ظهور لـ يعقوب بوشهري بعد اخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة

فن

2026-01-07 | 05:04
اول ظهور لـ يعقوب بوشهري بعد اخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة
اول ظهور لـ يعقوب بوشهري بعد اخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة

خرج مشهور السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري عن صمته بعد ساعات من تداول أخبار توقيفه على خلفية قضايا غسيل الأموال، عبر فيديو قصير على "سناب شات" .

وفي التفاصيل شارك يعقوب بوشهري فيديو عفويًا على "سناب شات" يظهر فيه مع طفله خالد، بعد تغيّر شكله نتيجة قصة شعر جديدة، مرفقًا صورة ومستشهدا بآية من القرآن الكريم "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ"، مضيفاً: "اللّٰه يسامح من اغتابني، وشكرًا للي سأل عني"، في رسالة واضحة للجمهور بعد الانتقادات والشائعات.
وفق الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قررت النيابة العامة الكويتية إخلاء سبيل يعقوب بوشهري بكفالة مالية قدرها 5000 دينار كويتي، مع فرض منع من السفر على ذمة التحقيقات الجارية المتعلقة بقضايا غسيل الأموال، والكسب غير المشروع.

اقرأ ايضا في فن

تطور قضائي لافت في ملف محاكمة فضل شاكر وبطابع سري كامل
09:51

تطور قضائي لافت في ملف محاكمة فضل شاكر وبطابع سري كامل

في تطوّر قضائي بارز، حدّدت المحكمة العسكرية موعد الجلسة الأولى لمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر صباح يوم غدٍ الخميس 8 كانون الثاني/يناير، على أن تُعقد خلف أبواب مغلقة وبطابع سرّي كامل، بقرار صادر عن رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.

09:51

تطور قضائي لافت في ملف محاكمة فضل شاكر وبطابع سري كامل

في تطوّر قضائي بارز، حدّدت المحكمة العسكرية موعد الجلسة الأولى لمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر صباح يوم غدٍ الخميس 8 كانون الثاني/يناير، على أن تُعقد خلف أبواب مغلقة وبطابع سرّي كامل، بقرار صادر عن رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.

طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما
09:08

طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما

حُسمت رسميًا إجراءات طلاق النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني كيث أوربان بعد زواج استمر 19 عامًا، لتُطوى صفحة واحدة من أشهر الزيجات في هوليوود، بعد ثلاثة أشهر على تقديم كيدمان طلب الانفصال القانوني.

09:08

طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما

حُسمت رسميًا إجراءات طلاق النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني كيث أوربان بعد زواج استمر 19 عامًا، لتُطوى صفحة واحدة من أشهر الزيجات في هوليوود، بعد ثلاثة أشهر على تقديم كيدمان طلب الانفصال القانوني.

نانسي عجرم ترد على شائعات انفصالها وتوجه رسالة مؤثرة
07:38

نانسي عجرم ترد على شائعات انفصالها وتوجه رسالة مؤثرة

حلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في لقاء لافت اتسم بالصدق والبوح، حيث فتحت قلبها للحديث عن جوانب إنسانية وشخصية نادراً ما تتناولها في إطلالاتها الإعلامية، مقدمة صورة مختلفة عن المرأة خلف النجومية والأضواء.

07:38

نانسي عجرم ترد على شائعات انفصالها وتوجه رسالة مؤثرة

حلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في لقاء لافت اتسم بالصدق والبوح، حيث فتحت قلبها للحديث عن جوانب إنسانية وشخصية نادراً ما تتناولها في إطلالاتها الإعلامية، مقدمة صورة مختلفة عن المرأة خلف النجومية والأضواء.

