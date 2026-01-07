اول ظهور لـ يعقوب بوشهري بعد اخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة

وفي التفاصيل شارك يعقوب بوشهري فيديو عفويًا على " " يظهر فيه مع طفله ، بعد تغيّر شكله نتيجة قصة شعر ، مرفقًا صورة ومستشهدا بآية من "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ"، مضيفاً: "اللّٰه يسامح من اغتابني، وشكرًا للي سأل عني"، في رسالة واضحة للجمهور بعد الانتقادات والشائعات.وفق الأنباء المتداولة على ، فقد قررت إخلاء سبيل يعقوب بوشهري بكفالة مالية قدرها 5000 دينار ، مع فرض منع من السفر على ذمة التحقيقات الجارية المتعلقة بقضايا غسيل الأموال، والكسب غير المشروع.