شطب أسماء جديدة من نقابة الفنانين السوريين بسبب مواقفهم الداعمة لنظام الاسد

في تطوّر قضائي بارز، حدّدت المحكمة العسكرية موعد الجلسة الأولى لمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر صباح يوم غدٍ الخميس 8 كانون الثاني/يناير، على أن تُعقد خلف أبواب مغلقة وبطابع سرّي كامل، بقرار صادر عن رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.
حُسمت رسميًا إجراءات طلاق النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني كيث أوربان بعد زواج استمر 19 عامًا، لتُطوى صفحة واحدة من أشهر الزيجات في هوليوود، بعد ثلاثة أشهر على تقديم كيدمان طلب الانفصال القانوني.
حلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في لقاء لافت اتسم بالصدق والبوح، حيث فتحت قلبها للحديث عن جوانب إنسانية وشخصية نادراً ما تتناولها في إطلالاتها الإعلامية، مقدمة صورة مختلفة عن المرأة خلف النجومية والأضواء.