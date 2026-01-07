نانسي عجرم ترد على شائعات انفصالها وتوجه رسالة مؤثرة

وخلال الحوار، سألها بوخش عن مفهوم الحب كما تراه وتعيشه، فجاء جوابها عفوياً ومشحوناً بالمشاعر حين قالت: «اذا رجعت بجن، وإن تركتك بشقى، لا قادرة فل ولا قادرة ابقى»، عبارة اختصرت صراعاً داخلياً بين التعلّق والرغبة في الهروب، وبين والقلب.هذا التصريح سرعان ما انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثار جدلاً كبيراً بين من اعتبره توصيفاً صادقاً لحالة حب معقّدة يعيشها كثيرون، ومن رأى فيه تعبيراً قاسياً عن علاقة تستنزف صاحبها نفسياً.كما أكدت عجرم خلال اللقاء انزعجها من شائعات الطلاق التي تلاحقها بشكلٍ مستمر منذ بداية زواجها، وقالت أنها لا تعلم السبب وراء تكرار هذا الأمر، لكنها ردت بعفوية وقالت: "لا أعلم كيف بدأت هذه الشائعة، ولكن أظن أن الجمهور لم يعتد رؤية زوجين متفاهمين ومتوافقين، فهذه الندرة أصبحت تدفع إلى اختلاق سيناريوهات للخلاف والاعتقاد بوجود أزمات خفية وراء الكواليس، وكأن الاستقرار والتفاهم بين الزوجين لم يعد أمر محتمل بين الأزواج"كما تطرقت نانسي للحديث عن طفولتها خلال اللقاء، وأكدت أن التجارب التي عاشتها أثرت فيها بشكلٍ كبير، وقالت أنها لم تستطيع أن تعيش الطفولة بالمعني الحقيقي لأن المسئولية كانت كبيرة جداً، فدخولها عالم الغناء وانشغالها بالحفلات منذ عمر الـ 7 سنوات حرمها من أن تعيش الطفولة الطبيعية كباقي أصدقائها.وأشارت أنها لا تحمل أي غضب تجاه قرار والدها بإدخالها عالم الفن في هذا العمر، بل تفهمت فيما بعد رغبة والدها وأصبحت تشعر بالسعادة لأنها حققت حلمه وأصبحت شخصية مشهورة.