"أ ف ب": قتيلان و30 جريحاً خلال اشتباكات جنوب إيران
"أ ف ب": قتيلان و30 جريحاً خلال اشتباكات جنوب إيران
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
رادار الجديد
البرامج
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما
طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما
طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما

فن

2026-01-07 | 09:08
طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما
طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما

حُسمت رسميًا إجراءات طلاق النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني كيث أوربان بعد زواج استمر 19 عامًا، لتُطوى صفحة واحدة من أشهر الزيجات في هوليوود، بعد ثلاثة أشهر على تقديم كيدمان طلب الانفصال القانوني.

أظهرت المستندات القانونية التي قُدّمت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، أن نيكول كيدمان وكيث أوربان توصلا إلى اتفاق ودي يقضي بتنازل الطرفين عن أي حقوق مالية متبادلة، سواء فيما يخص النفقة الزوجية أو نفقة الأطفال، على أن يتحمل كل طرف مصاريفه القانونية بشكل مستقل، كما تم الاتفاق على تقسيم الممتلكات، بما يشمل المنازل والمركبات والحسابات المصرفية والاستثمارات والمقتنيات الشخصية، بطريقة ترضي الطرفين، مع احتفاظ كل منهما بممتلكاته الخاصة.
كما اتفق الطرفان على خطة حضانة لابنتيهما صنداي روز البالغة من العمر 17 عامًا، وفيث مارغريت البالغة 14 عامًا، حيث تم منح نيكول كيدمان حق الإقامة مع ابنتيها لمدة 306 أيام سنويًا، فيما يقضي كيث أوربان عطلة نهاية الأسبوع كل أسبوعين معهما، بإجمالي 59 يومًا في السنة، ضمن ترتيب قانوني تم اعتماده رسميًا.
رغم تحديد جلسة محكمة في السادس من يناير، تنازلت نيكول كيدمان عن الحضور الشخصي، وفضّل الطرفان إنهاء الطلاق بالتراضي الكامل دون الدخول في إجراءات استجواب أو تحقيق مالي مطوّل، في خطوة عكست رغبة مشتركة في إنهاء العلاقة بهدوء واحترام متبادل.
 

