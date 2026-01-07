طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميًا بعد 3 أشهر من تقديم أوراقهما

أظهرت المستندات القانونية التي قُدّمت في مدينة بولاية الأميركية، أن نيكول كيدمان وكيث أوربان توصلا إلى اتفاق ودي يقضي بتنازل الطرفين عن أي حقوق مالية متبادلة، سواء فيما يخص النفقة الزوجية أو نفقة الأطفال، على أن يتحمل كل طرف مصاريفه القانونية بشكل مستقل، كما تم الاتفاق على تقسيم الممتلكات، بما يشمل المنازل والمركبات والحسابات المصرفية والاستثمارات والمقتنيات الشخصية، بطريقة ترضي الطرفين، مع احتفاظ كل منهما بممتلكاته الخاصة.كما اتفق الطرفان على خطة حضانة لابنتيهما صنداي روز البالغة من العمر 17 عامًا، وفيث مارغريت البالغة 14 عامًا، حيث تم منح نيكول كيدمان حق الإقامة مع ابنتيها لمدة 306 أيام سنويًا، فيما يقضي كيث أوربان عطلة نهاية الأسبوع كل أسبوعين معهما، بإجمالي 59 يومًا في السنة، ضمن ترتيب قانوني تم اعتماده رسميًا.رغم تحديد جلسة محكمة في السادس من يناير، تنازلت نيكول كيدمان عن الحضور الشخصي، وفضّل الطرفان إنهاء الطلاق بالتراضي الكامل دون الدخول في إجراءات استجواب أو تحقيق مطوّل، في خطوة عكست رغبة مشتركة في إنهاء العلاقة بهدوء واحترام متبادل.