نجوى إبراهيم تفقد القدرة على السير بعد إصابة جديدة
A-
A+

فن

2026-01-07 | 10:50
كشف مصدر مقرّب من المذيعة والفنانة المصرية نجوى إبراهيم عن عودتها مؤخرًا إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة، بعد رحلة علاج طويلة وصعبة، على خلفية تعرّضها لحادث سير مروّع في شهر حزيران الماضي، أسفر عن كسور وإصابات بالغة استدعت الخضوع لعمليات جراحية دقيقة.

وأوضح المصدر أن الحالة الصحية لنجوى إبراهيم تشهد استقرارًا نسبيًا، إلا أن الفريق الطبي أوصى بضرورة التزامها بجلسات علاج طبيعي مكثفة، بهدف استعادة التوازن والحركة بشكل تدريجي.
وخلال إحدى جلسات العلاج الطبيعي التي كانت تركز على العمود الفقري والركبتين في القاهرة، تعرّضت الفنانة لإصابة قوية في ركبتها، ما أدى إلى انتكاسة صحية مفاجئة أفقدتها القدرة على المشي، واضطرتها إلى استخدام العصا الطبية للتنقل داخل منزلها.
وأكد المصدر أن نجوى إبراهيم تستعد لإجراء سلسلة من الأشعة والفحوصات الدقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقييم حجم الضرر الذي لحق بالركبة، ووضع خطة علاجية جديدة تتناسب مع حالتها الصحية في المرحلة المقبلة.

