وفاء موصللي ترد لأول مرة على تصريحات عبدالحكيم قطيفان حول اعجابه بها

فن

2026-01-08 | 05:50
وفاء موصللي ترد لأول مرة على تصريحات عبدالحكيم قطيفان حول اعجابه بها
وفاء موصللي ترد لأول مرة على تصريحات عبدالحكيم قطيفان حول اعجابه بها

أثارت الممثلة السورية وفاء موصللي موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد خروجها عن صمتها للرد على الجدل المتداول بشأن طبيعة علاقتها بالممثل عبد الحكيم قطيفان.

وفي التفاصيل، أوضحت الممثلة السورية وفاء موصللي خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية أن ما جمعها بالممثل عبد الحكيم قطيفان اقتصر على إطار الأخوّة والزمالة المهنية داخل المعهد، مؤكدة أن العلاقة كانت قائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك فقط، من دون أي أبعاد أخرى كما جرى الترويج له.
وتعود تفاصيل الجدل المتداول إلى إطلالة الممثل عبد الحكيم قطيفان ضيفًا مع الإعلامي اللبناني علي ياسين ضمن برنامج الفصول الأربعة، حيث كشف للمرة الأولى عن تفاصيل خاصة من حياته الشخصية، متحدثًا عن تجارب قاسية عاشها داخل الزنازين و المنفى.
وفي ختام الحلقة، استعاد قطيفان ذكريات أيام المراهقة والدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، معترفًا بإعجابه بوفاء موصللي في تلك المرحلة، وهو التصريح الذي أشعل الجدل ودفعها لاحقًا إلى توضيح موقفها ووضع الأمور في إطارها الصحيح.
 

