لقاء سويدان تكشف إصابتها بشلل العصب السابع على الهواء

وأوضحت سويدان أنّ حالتها الصحية جاءت نتيجة ضغوط وأزمات نفسية مرّت بها في الفترة ، مؤكدةً أنّ التوتر والضغط العصبي كانا السبب للإصابة، وفق ما أكده لها طبيبها المعالج.

وظهرت الفنانة بملامح متعبة وحزينة، مشيرةً إلى أنّها اختارت الظهور أمام الجمهور كما هي، من دون تجميل أو محاولة لإخفاء معاناتها، في خطوة وصفتها بالصادقة والإنسانية.

وقالت سويدان إنّ الفنانين بشر في نهاية المطاف، يفرحون ويحزنون ويمرّون بلحظات ضعف وانكسار، إلا أنّ الجمهور اعتاد رؤيتهم في صورة مثالية تخفي ما يعيشونه خلف الكواليس.

وأضافت أنّها كتمت مشاعرها لفترة طويلة وحرصت على الظهور قوية أمام الجميع، قبل أن تتعرّض لخيبات أمل وخذلان من أشخاص مقرّبين، ما انعكس سلبًا على حالتها النفسية.

واعتبرت لقاء سويدان أنّ ما تمرّ به يشكّل رسالة لإعادة النظر في حياتها وطريقة تعاملها مع الناس ومع نفسها، مؤكدةً أنّها تواجه هذه المرحلة بإيمان ووعي وهدوء.