سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
سعيد: نطالب باسترداد أموال مصرف لبنان لنساهم مع الدولة في إعادة سداد الودائع
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
حاكم مصرف لبنان: اتّخذ مصرف لبنان صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود له
حاكم مصرف لبنان: يعمل المصرف مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان: يعمل المصرف مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
لقاء سويدان تكشف إصابتها بشلل العصب السابع على الهواء
لقاء سويدان تكشف إصابتها بشلل العصب السابع على الهواء
لقاء سويدان تكشف إصابتها بشلل العصب السابع على الهواء

فن

2026-01-08 | 04:07
لقاء سويدان تكشف إصابتها بشلل العصب السابع على الهواء
Aljadeed
لقاء سويدان تكشف إصابتها بشلل العصب السابع على الهواء

أعلنت الفنانة المصرية لقاء سويدان إصابتها بشلل في العصب السابع في الوجه، خلال ظهورها المباشر على الهواء في برنامجها المذاع عبر قناة «الشمس».

وأوضحت سويدان أنّ حالتها الصحية جاءت نتيجة ضغوط وأزمات نفسية مرّت بها في الفترة الأخيرة، مؤكدةً أنّ التوتر والضغط العصبي كانا السبب الرئيسي للإصابة، وفق ما أكده لها طبيبها المعالج.
وظهرت الفنانة بملامح متعبة وحزينة، مشيرةً إلى أنّها اختارت الظهور أمام الجمهور كما هي، من دون تجميل أو محاولة لإخفاء معاناتها، في خطوة وصفتها بالصادقة والإنسانية.
وقالت سويدان إنّ الفنانين بشر في نهاية المطاف، يفرحون ويحزنون ويمرّون بلحظات ضعف وانكسار، إلا أنّ الجمهور اعتاد رؤيتهم في صورة مثالية تخفي ما يعيشونه خلف الكواليس.
وأضافت أنّها كتمت مشاعرها لفترة طويلة وحرصت على الظهور قوية أمام الجميع، قبل أن تتعرّض لخيبات أمل وخذلان من أشخاص مقرّبين، ما انعكس سلبًا على حالتها النفسية.
واعتبرت لقاء سويدان أنّ ما تمرّ به اليوم يشكّل رسالة لإعادة النظر في حياتها وطريقة تعاملها مع الناس ومع نفسها، مؤكدةً أنّها تواجه هذه المرحلة بإيمان ووعي وهدوء.

 
 

