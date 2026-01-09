اول ظهور لـ فضل شاكر من داخل جلسة محاكمته اليوم في قصر العدل

وتُعد هذه الصورة الأولى لشاكر منذ لحظة تسليم نفسه للسلطات وإنهاء حقبة تواريه عن الأنظار في ، حيث ظهر شاكر بملامح هادئة أمام قوس المحكمة ليبدأ رسمياً فصل المواجهة القانونية المباشرة لإنهاء الغموض التي أحاطت بملفه منذ عام 2013.هذا وكان وصل شاكر الى محكمة الجنايات في قصر العدل وسط حراسة امنية مشددة، للمحاكمة في الدعوى المقدمة من مسؤول سرايا في الشيخ حمود والذي اسقط حقه الشخصي في وقت سابق ضد الشيخ احمد وفضل شاكر واخرين.اما في خص تفاصيل الجلسة، فقد استمرت لحوالي الساعتين، حيث اكد الاخير بحسب معلومات عن الجهة المدعية اسقطت حقها الشخصي بعد تسوية مالية بين الطرفين، نافيا اي علاقة له بمحاولة اغتيال هلال حمود.