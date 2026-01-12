الكشف عن مرض شيرين عبد الوهاب بعد نقلها بالإسعاف من منزلها

طمأن الفنان السوري ماهر صليبي الجمهور على الوضع الصحي لحماه الفنان القدير سليم صبري، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول تعرضه لأزمة صحية استدعت بقاءه في المنزل، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه في سوريا والعالم العربي.
كُشف للمرة الأولى عن ملامح شخصية الفنانة السورية كاريس بشار ضمن مسلسل بسبعة أرواح، أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026، والذي يُعد من أهم مسلسلات المشرق العربي والأعمال العربية المشتركة.
حلقة مختلفة بنبرة أعلى من المعتاد، يتستضيف فيها الإعلامي اللبناني نيشان ضمن برنامج Neshan X الممثلة السورية نادين خوري، في مواجهة صريحة بلا تجميل ولا مجاملات.