الكشف عن مرض شيرين عبد الوهاب بعد نقلها بالإسعاف من منزلها

وفي تفاصيل وبحسب ما كشفت 24 نقلا عن مصدر مقرب فإن شيرين عبدالوهاب تعاني من التهاب رئوي حاد مما نتج عن ذلك تدهور حالتها الصحية في الفترة ، وابتعادها عن النشاط الفني بشكل مؤقت.وفي سياق متصل، أشار مصدر إلى نقل الفنانة خلال الساعات الأخيرة إلى فنانة شهير، عن طريق سيارة إسعاف، حيث جاء ذلك في ضوء الجهود المبذولة من أجل دعمها في الفترة الصعبة التي تمر بها خلال الفترة الحالية.