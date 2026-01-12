عمرو أديب يدخل على خط ازمة شيرين عبد الوهاب: انقذوها فوراً

وأكد عمرو أديب، في منشور له عبر منصة «إكس» يوم الاثنين، أنه لم يكن يبالغ حين دعا سابقًا إلى ضرورة إنقاذ بشكل عاجل، مشددًا على أنها بحاجة ماسة إلى الدعم والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة. وأضاف أن صاحبة أغنية «جرح تاني» تمر بمحـنة تتطلب تكاتف الأصدقاء والمقربين لمساندتها وتخفيف ما تعانيه.

وكان مصدر مقرب من شيرين قد كشف في تصريحات سابقة أن الفنانة كانت تعيش من العزلة التامة داخل منزلها في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حيث كانت تمكث بمفردها لفترات طويلة، ولا يرافقها سوى عدد من العاملين، بعيدًا عن الأضواء وعن التواصل مع الأصدقاء. وأوضح المصدر أن دائرة تواصلها انحصرت في عدد محدود جدًا من نجوم الفن، تتقدمهم ممثلة شهيرة تجمعها وشقيقتها بها صداقة قوية.

وجاءت هذه المعطيات بعد تصريحات أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الذي أكد أنه زار شيرين في منزلها ووجدها بحالة جيدة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنها لا ترغب حاليًا في الخروج أو التواصل مع الآخرين.

وتعيش شيرين عبد الوهاب منذ نحو عام سلسلة من الأزمات المتلاحقة، بدأت بخلافات حادة مع شقيقها وصلت إلى المحاضر القانونية، مرورًا بحالة اكتئاب حادة جعلتها تنعزل داخل غرفتها ولا تتواصل إلا مع ابنتيها، ما دفع جمهورها إلى إطلاق حملات استغاثة عبر من خلال وسمَي «أين شيرين» و«ابحثوا عن شيرين».

ورغم محاولتها طمأنة متابعيها الشهر الماضي عبر حسابها على «إنستغرام» مؤكدة أنها بخير، فإن التساؤلات والقلق حول وضعها الصحي والنفسي لا تزال مستمرة حتى .