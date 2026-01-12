عاجل
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
بعد قطيعة طويلة… بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام ويعترف: أخطأت
بعد قطيعة طويلة… بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام ويعترف: أخطأت
بعد قطيعة طويلة… بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام ويعترف: أخطأت

فن

2026-01-12 | 04:44
بعد قطيعة طويلة… بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام ويعترف: أخطأت
بعد قطيعة طويلة… بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام ويعترف: أخطأت

وجه الفنان المصري بيومي فؤاد اعتذارًا صريحًا لزميله محمد سلام، بعد أكثر من عامين على القطيعة التي نشبت بينهما على خلفية الجدل الذي رافق انسحاب سلام من مسرحية كان من المقرر أن يقدماها ضمن موسم الرياض في أواخر عام 2023.

وجاء اعتذار بيومي فؤاد خلال ظهوره في بودكاست شقة التعاون، الذي يقدمه الفنان حسام داغر، حيث بدا متأثرًا وهو يوجه رسالة مباشرة إلى محمد سلام، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومؤكدًا معرفته الجيدة بأخلاقه ومعدنه الإنساني، ومضيفًا أنه يعتذر له في حال كان ما زال يشعر بالغضب تجاهه.

واعترف بيومي فؤاد بخطئه في الفيديو الذي ظهر فيه سابقًا وهاجم خلاله سلام، معتبرًا أن ما صدر عنه كان تصرفًا غير صائب. وأوضح أن الجمهور لا يرى سوى الظاهر، وأن ذلك الفيديو جعله يبدو وكأنه تخلى عن صديقه، وهو ما جعله عرضة لانتقادات قاسية لا تزال تلاحقه حتى اليوم. وأضاف أنه يشعر بالنفور كلما شاهد ذلك المقطع، ولا يرغب في مشاهدته مرة أخرى.

وأشار إلى أن حديثه في ذلك الوقت جاء بدافع الغضب والانفعال، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون قد صوّر الفيديو بطلب من الجانب السعودي، موضحًا أن ما قيل له حينها كان أن يتحدث عما حدث وانتهى الأمر.

كما فسّر بيومي فؤاد سبب غضبه الشديد من محمد سلام في تلك المرحلة، مؤكدًا أنه انزعج من دفاع سلام عن الفنان أمير كرارة بعد انتشار شائعة تفيد بطرده من أحد الأعمال، وكذلك دفاعه عن المنتج أحمد الجنايني في شائعة مشابهة، في حين لم يدافع عن الفنان محمد أنور الذي حل بديلًا له في المسرحية التي اعتذر عنها، رغم أنه كان من اختياره الشخصي.

ويُعد هذا الاعتذار أول موقف علني من بيومي فؤاد يقر فيه بالخطأ ويعبر عن رغبته في طي صفحة الخلاف، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وترقب لموقف محمد سلام من هذه المبادرة.

