بعد قطيعة طويلة… بيومي فؤاد يعتذر لـ محمد سلام ويعترف: أخطأت

وجاء اعتذار بيومي خلال ظهوره في بودكاست شقة التعاون، الذي يقدمه الفنان حسام داغر، حيث بدا متأثرًا وهو يوجه رسالة مباشرة إلى سلام، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومؤكدًا معرفته الجيدة بأخلاقه ومعدنه الإنساني، ومضيفًا أنه يعتذر له في حال كان ما زال يشعر بالغضب تجاهه.

واعترف بيومي فؤاد بخطئه في الفيديو الذي ظهر فيه سابقًا وهاجم خلاله سلام، معتبرًا أن ما صدر عنه كان تصرفًا غير صائب. وأوضح أن الجمهور لا يرى سوى الظاهر، وأن ذلك الفيديو جعله يبدو وكأنه تخلى عن صديقه، وهو ما جعله عرضة لانتقادات قاسية لا تزال تلاحقه حتى . وأضاف أنه يشعر بالنفور كلما شاهد ذلك المقطع، ولا يرغب في مشاهدته مرة أخرى.

وأشار إلى أن حديثه في ذلك الوقت جاء بدافع الغضب والانفعال، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون قد صوّر الفيديو بطلب من الجانب السعودي، موضحًا أن ما قيل له حينها كان أن يتحدث عما حدث وانتهى الأمر.

كما فسّر بيومي فؤاد سبب غضبه الشديد من محمد سلام في تلك المرحلة، مؤكدًا أنه انزعج من دفاع سلام عن الفنان كرارة بعد انتشار شائعة تفيد بطرده من أحد الأعمال، وكذلك دفاعه عن المنتج الجنايني في شائعة مشابهة، في حين لم يدافع عن الفنان محمد أنور الذي حل بديلًا له في المسرحية التي اعتذر عنها، رغم أنه كان من اختياره الشخصي.

ويُعد هذا الاعتذار أول موقف علني من بيومي فؤاد يقر فيه بالخطأ ويعبر عن رغبته في طي صفحة الخلاف، وسط تفاعل واسع على وترقب لموقف محمد سلام من هذه المبادرة.