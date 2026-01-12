مصطفى كامل يطمئن الجمهور على صحة هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية

حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، عقب خضوعه لعملية جراحية طارئة في العمود الفقري الأسبوع الماضي، ما استدعى تأجيل عدد من حفلاته الغنائية إلى حين تماثله للشفاء.



وأوضح مصطفى كامل، في بيان صحفي، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع هاني شاكر مساء السبت، استمر لأكثر من ساعة، للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن حالته مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا، معربًا عن تمنياته له بدوام العافية والعودة القريبة إلى نشاطه الفني.



وشهدت المكالمة استرجاعًا لسنوات من النجاحات الفنية المشتركة بينهما، حيث اتفقا على تقديم أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، في تعاون متجدد يأتي بعد سلسلة من الأعمال التي حققت نجاحًا لافتًا، من بينها: “يارِيتني”، “هنعيش”، “الحلم الجميل”، “سألتك إنتي مين”، “المفروض”، “سبتيني ليه”، “أنا عيني لحبيبي”، و“أتكلم قول للعالم”.



من جهتها، طمأنت الفنانة نادية مصطفى، المهن الموسيقية، الجمهور على الحالة الصحية لهاني شاكر، مؤكدة عبر حسابها على أنه خرج من المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، وأن حالته مستقرة بحمد .



وأضافت أن هاني شاكر يستكمل العلاج حاليًا في منزله، ملتزمًا بتعليمات الأطباء التي أوصت بالراحة التامة خلال هذه المرحلة، متمنية له الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى جمهوره ومحبيه.