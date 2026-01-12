مصطفى كامل يطمئن الجمهور على صحة هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية

وأوضح مصطفى كامل، في بيان صحفي، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع هاني شاكر مساء السبت، استمر لأكثر من ساعة، للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن حالته مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا، معربًا عن تمنياته له بدوام العافية والعودة القريبة إلى نشاطه الفني.
وشهدت المكالمة استرجاعًا لسنوات من النجاحات الفنية المشتركة بينهما، حيث اتفقا على تقديم أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، في تعاون متجدد يأتي بعد سلسلة من الأعمال التي حققت نجاحًا لافتًا، من بينها: “يارِيتني”، “هنعيش”، “الحلم الجميل”، “سألتك إنتي مين”، “المفروض”، “سبتيني ليه”، “أنا عيني لحبيبي”، و“أتكلم قول للعالم”.
من جهتها، طمأنت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة
المهن الموسيقية، الجمهور على الحالة الصحية لهاني شاكر، مؤكدة عبر حسابها على فيسبوك
أنه خرج من المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، وأن حالته مستقرة بحمد الله
.
وأضافت أن هاني شاكر يستكمل العلاج حاليًا في منزله، ملتزمًا بتعليمات الأطباء التي أوصت بالراحة التامة خلال هذه المرحلة، متمنية له الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى جمهوره ومحبيه.