نادين خوري بضيافة نيشان .. جرأة بلا سقف واعترافات تُقال للمرة الأولى

طمأن الفنان السوري ماهر صليبي الجمهور على الوضع الصحي لحماه الفنان القدير سليم صبري، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول تعرضه لأزمة صحية استدعت بقاءه في المنزل، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه في سوريا والعالم العربي.
كُشف للمرة الأولى عن ملامح شخصية الفنانة السورية كاريس بشار ضمن مسلسل بسبعة أرواح، أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026، والذي يُعد من أهم مسلسلات المشرق العربي والأعمال العربية المشتركة.
كُشف للمرة الأولى عن ملامح الشخصيتين اللتين تجسدهما الفنانة القديرة منى واصف والفنانة السورية نور علي ضمن مسلسل مولانا، أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026.