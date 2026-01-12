نادين خوري بضيافة نيشان .. جرأة بلا سقف واعترافات تُقال للمرة الأولى

حلقة مختلفة بنبرة أعلى من المعتاد، يتستضيف فيها الإعلامي اللبناني ضمن برنامج Neshan X الممثلة ، في مواجهة صريحة بلا تجميل ولا مجاملات.



نادين تفتح دفاترها الشخصية والفنية، تتحدث بجرأة عن محطات مفصلية في حياتها، كواليس لم تُكشف سابقًا، مواقف شكّلت مسيرتها، وخيارات دفعت ثمنها بصمت. اعترافات صادمة، آراء مباشرة، وأسئلة تُطرح كما هي، في حوار يتجاوز العناوين التقليدية ليصل إلى الجوهر الإنساني والفني.

حلقة منتظرة تحمل الكثير من الصراحة والجرأة، تُعرض غدًا الثلاثاء الساعة 21:30 على ، وبالتزامن عبر الجديد فن على .