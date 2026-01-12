ماهر صليبي يكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي للممثل السوري سليم صبري

وجاءت تطمينات ماهر خلال لقاء له عبر منصة ET بالعربي، حيث أكد أن الحالة الصحية للفنان سليم صبري مستقرة وجيدة، موضحًا أن ما يمر به يندرج ضمن المتاعب الصحية الطبيعية المرتبطة بالتقدم في العمر. وأضاف أن وضعه الصحي لا يدعو للقلق، وأنه يتلقى الرعاية اللازمة في منزله وبين أفراد عائلته.

وأشار صليبي إلى أن ذاكرة سليم صبري لا تزال بحالة جيدة، نافيًا ما من شائعات عن تدهور في حالته الذهنية، مؤكدًا أن الفنان يتمتع بوعي كامل ويتابع ما يجري حوله. وقال في حديثه إن “العمر له حق”، في إشارة إلى أن ما يعانيه حماه هو أمر طبيعي في هذه المرحلة العمرية، ولا يحمل أي مؤشرات خطيرة.