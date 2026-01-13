سارة نخلة تدخل غرفة العمليات بعد أزمة تنفس خطيرة

تستعد الفنانة والإعلامية نخلة للخضوع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة، عقب تعرضها لأزمة تنفس حادة استوجبت تدخّلًا طبيًا عاجلًا، بحسب بيان رسمي صادر باسمها.

وأوضح البيان أن نخلة تعاني من اضطرابات متكررة في التنفس، وكانت قد أجّلت التدخل الجراحي سابقًا، إلا أن تزايد حدّة النوبات مؤخرًا ووصول بعضها إلى مراحل حرجة جعلا التأجيل غير ممكن.

وأكد البيان أن حالتها كانت مرشحة للتفاقم، وأن القرار الطبي جاء حفاظًا على سلامتها وتفاديًا لأي مضاعفات خطِرة قد تهدد حياتها، خاصة مع تكرار الأزمات في الأيام . وفي رسالة إلى جمهورها، طلبت الدعاء لها بالشفاء العاجل، معربة عن أملها بالعودة إلى حياتها الطبيعية بعد تجاوز العملية والتعافي الكامل.

ويُذكر أنه قبل ساعات من تعرضها للوعكة الصحية، كانت سارة نخلة قد احتفلت بعيد ميلادها الخامس والثلاثين، وشاركت متابعيها صورًا من الاحتفال بإطلالة لافتة، بدت فيها بحالة معنوية جيدة قبل تطورات وضعها الصحي.