ما حقيقة وفاة الاعلامي ابراهيم عيسى..هذا ما تم كشفه

نفى مصدر مقرّب من الكاتب والإعلامي المصري إبراهيم صحة الأنباء التي جرى تداولها مؤخرًا حول وفاته، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«إرم نيوز» أن يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله برفقة أسرته، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطاله فيها شائعات مماثلة، لا سيما بعد الجدل الذي أُثير سابقًا حول رفض عرض فيلم «الملحد».

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت انتشار مزعومة عن تعرض عيسى لوعكة صحية حادة أدت إلى وفاته، ما أثار قلقًا واسعًا بين متابعيه، قبل أن يتم نفيها رسميًا. وأكد المصدر أن العائلة آثرت الصمت وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة.

وفي سياق متصل، كان إبراهيم عيسى قد أعلن في وقت سابق انتهائه من كتابة رواية بعنوان « .. حيث هناك وحدة»، تتناول للفنان ، وهي خطوة لاقت اهتمامًا لافتًا في الأوساط الثقافية والإعلامية. وكشفت مصادر مطلعة أن العمل مرشّح للتحول إلى مسلسل درامي، مع بدء عيسى بكتابة المعالجة الدرامية، على أن يتولى الإخراج ، من دون صدور أي تأكيد رسمي نهائي حتى الآن.