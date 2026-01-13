ما حقيقة وفاة الاعلامي ابراهيم عيسى..هذا ما تم كشفه

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«إرم نيوز» أن عيسى
يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله برفقة أسرته، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطاله فيها شائعات مماثلة، لا سيما بعد الجدل الذي أُثير سابقًا حول رفض عرض فيلم «الملحد».
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت انتشار أخبار
مزعومة عن تعرض عيسى لوعكة صحية حادة أدت إلى وفاته، ما أثار قلقًا واسعًا بين متابعيه، قبل أن يتم نفيها رسميًا. وأكد المصدر أن العائلة آثرت التزام
الصمت وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة.
وفي سياق متصل، كان إبراهيم عيسى
قد أعلن في وقت سابق انتهائه من كتابة رواية جديدة
بعنوان «عمرو
.. حيث هناك وحدة»، تتناول السيرة الذاتية
للفنان عمرو دياب
، وهي خطوة لاقت اهتمامًا لافتًا في الأوساط الثقافية والإعلامية. وكشفت مصادر مطلعة أن العمل مرشّح للتحول إلى مسلسل درامي، مع بدء عيسى بكتابة المعالجة الدرامية، على أن يتولى الإخراج طارق العريان
، من دون صدور أي تأكيد رسمي نهائي حتى الآن.